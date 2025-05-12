英超｜阿諾特遭主場利物浦球迷狂噓　羅拔臣：看到好友被噓不好受

利物浦後衛阿歷山大阿諾特早前宣布季尾約滿便會離隊，盛傳將轉投皇家馬德里。周日（11日）是他在官宣離隊後首場主場賽事，不少主場球迷都向他報以噓聲；但紅軍將帥和名宿加歷查則出言維護。



阿諾特宣布離隊，在主場遭利物浦球迷報以噓聲。（路透社）

阿諾特今季尾與利物浦約滿，亦早已盛傳他會加盟皇家馬德里，不少利物浦球迷都對他轉投其他歐洲勁旅、及「免費」轉會感不滿，周日紅軍主場對阿仙奴，阿諾特後備上陣時、和每次觸球，都被利物浦球迷發出噓聲。

史諾：在歐洲人人都有自由去表達意見

紅軍領隊史諾賽後坦言，雖然為阿諾特離隊感到失望，但認為人人都能有不同意見：「住在歐洲的好處就是人人都有自由去表達意見，在利物浦也一樣，有些人覺得不高興，但也有人替他（阿諾特）高興，為他鼓掌；也有些人發出了噓聲。」

史諾續指，利物浦有機會擊敗阿仙奴，阿諾特貢獻不少，「球迷能有各種反應。我總會支持自己的球員。」

史諾指出，有不少球迷都為阿諾特高興。（路透社）

羅拔臣：看到好友被噓並不好受

安德魯羅拔臣與阿諾特合作多年，兩人成為世界球壇其中一對經典左右閘，他賽後也維護好友，「雖然我為摯友離隊失望，但在足球場上，我們一起經歷了很多，他是個很出色的球員、也是個很好的人，他令我成為更好的球員，這些都是我的心底話。」

「他將我帶到我之前未想像過的水平，他一直推動着我，如今他做出了別的選擇。但他在這球會留下的傳奇是顯而易見的，他贏過的錦標、他創下的歷史時刻會一直留在這裏。」

阿諾特（左）和羅拔臣（右）是球壇其中一對最令人深刻的閘位球員。（Getty Images）

羅拔臣話中滿是對好友的不捨：「他選擇離開也是個令人感觸良多的決定，對阿諾特來說，這決定並不容易，但他已決定了。看到好友被噓並不好受，但我也不能左右別人的反應。我為他驕傲，無論作為球員或朋友，我都愛他，他是我在球壇最好的朋友之一，我會想念他的。」

加歷查：球員的想法跟球迷不一樣

在天空體育任球評的利物浦名宿加歷查，則在節目中直言：「身處同一更衣室的隊友，99%時間都會支持彼此，而球迷也許不喜歡聽到這種話，不過，也許在利物浦更衣室裏的大多數球員，也許都想為皇家馬德里效力。」

「我也曾在更衣室裏，看着隊友去了皇馬、去了巴塞隆拿。有時候對球迷來說也許有點困難，每次我都覺得，球迷太容易覺得，喔，這個球員一定很愛我們，然後球員就轉會了。球員的想法跟球迷不一樣。」