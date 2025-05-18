花劍上海大獎賽｜蔡俊彥勇挫強敵馬連尼　奪生涯大獎賽首金

花劍上海大獎賽，蔡俊彥打入決賽，惡鬥意大利勁敵馬連尼，終成功奪得生涯首面個人的頂級國際賽事金牌。



蔡俊彥今站表現出色。（FIE）

蔡俊彥在4強對世界排名51的意大利劍手隆巴迪（Giulio Lombardi），兩人早段比分咬得極緊，不斷各得1分互相追平，打到7：7，蔡俊彥終拉開比數，他越打越有信心，連搶6分領先到13：7。隆巴迪追回一分後，蔡俊彥因一次轉身違規被罰紅牌，被追到13：9，但在休息過後他強勢再取兩分，15：9獲勝。

在決賽鬥馬連尼，蔡俊彥仍然打得極為主動，領先到8：5，馬連尼又追回1分，此時蔡俊彥投訴現場燈號問題，與裁判理論良久才再開始賽事。蔡俊彥繼續主動進攻再成功刺中馬連尼，加上馬連尼遭出示紅牌，令蔡俊彥領先10：7，惟又遭馬連尼追平11：11。

關鍵時刻，「蔡頭」仍能保持冷靜，以兩個簡單的攻勢連取兩分，他最終以15：12獲勝，成為他生涯中首面大獎賽金牌，也是首面頂級國際賽個人金牌。

張家朗未能打入決賽。（FIE）

張家朗4強對來自意大利的勁敵馬連尼，面對強敵，家朗陷苦戰，但仍在落後之下打出一段8：2，追平至13：13，惟馬連尼終連取兩劍，以15：13進入決賽，張家朗獲得一面銅牌。

張家朗和蔡俊彥在4強前表現強勢