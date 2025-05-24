冰球｜香港主辦2026年世錦賽　相隔11年再有世界級賽事落戶香港

香港取得2026年世界冰球錦標賽男子IIIB級別、女子IIB級別及男子U18 IIIA級別的主辦權，這是香港相隔11年後再度舉辦冰球世錦賽。



國際冰球總會昨日（23日）於瑞典斯德球爾摩舉行年度大會，中國香港冰球總會主席陳恩永申辦明年的世錦賽，經投票後，香港取得男子IIIB級別、女子IIB級別及男子U18 IIIA級別的主辦權。

香港於男子IIIB級別在未有競爭對手下獲委員會全體通過勝出；女子IIB級別方面，香港以54.55%得票率壓倒立陶宛。男子U18 IIIA級別的投票戰況最緊湊，香港在首輪與土耳其得票平手；來到次輪，14名來自瑞典、拉脫維亞、吉爾吉斯、匈牙利、法國、加拿大及捷克等國家的委員，加上參賽國家代表再投票，香港以54.55%得票率勝出。

2026世界冰球錦標賽男子IIIB級別

日期：2026年4月13至18日

參賽隊伍：香港、盧森堡、朝鮮、蒙古、菲律賓及烏茲別克



2026世界冰球錦標賽女子IIB級別

日期：2026年3月30至4月5日

參賽隊伍：香港隊、墨西哥、新西蘭、烏克蘭、比利時及立陶宛



2026世界冰球錦標賽男子U18 IIIA級別

日期：2026年3月2至8日

參賽隊伍：香港、保加利亞、土耳其、以色列、新西蘭及烏茲別克



另外冰總明年將首度派隊參加男子U20 IIIB級賽事，賽事於2026年1月18至24日在吉爾吉斯舉行，參賽隊伍包括香港、吉爾吉斯、盧森堡、墨西哥及南非。