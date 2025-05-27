歐洲波精選｜貝迪斯車路士決戰歐協聯　車仔靠經驗捧盃

車路士剛於英超煞科日贏波以第4名衝線，兼奪得一張來季歐聯的入場券，但他們今季的旅程還沒結束，周三深夜將與西甲的貝迪斯爭奪歐協聯冠軍。

（球賽編號：FB2280，5月29日03:00開賽，NowTV 643台直播）



更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50048127

「藍戰士」在季尾愈戰愈勇，近8戰取得7勝1負，士氣正盛，而且自隊長列斯占士（Reece James）重拾狀態後，防線漸見穩固，這8場只失了5球，而且當中4場保持不失。後衛們的進攻意識亦不俗，車路士以1：0擊敗曼聯的聯賽關鍵大戰，便是由占士傳中與左閘古古列拿頂入；煞科戰則由中堅利維高維爾攻入全場唯一的入球。

列斯占士近季屢受傷患困擾，但近期已見他重拾佳態，助車路士防線變得穩固。（Getty Images）

車路士另一優勢是歐洲賽決賽經驗豐富，過去曾7次打入歐洲盃賽決賽，取得6勝1負，包括近4次各兩度躋身歐聯及歐霸決賽，都能捧盃而回。

西甲「黑馬」貝迪斯卻是球會史上首度躋身歐洲盃賽決賽，但其領隊柏歷堅尼曾執教皇家馬德里及曼城等豪門，更重要是他取得曼聯借將安東尼馬菲奧斯（Antony）的「說明書」，令這名巴西翼鋒重拾高峰，半季已攻入9球，單在歐協盃已貢獻4入球及3助攻，當中包括在4強次回合對費倫天拿的一記絕妙罰球及一次精彩助攻，實是貝迪斯晉級決賽的最大功臣。

安東尼在曼聯表現不濟，但來到貝迪斯卻脫胎換骨。（Getty Images）

車路士上一次打入歐洲賽決賽是2021年，他們擊敗曼城捧得歐聯冠軍，當時陣容中仍在陣的，只有列斯占士（前排左二）而已。（Getty Images）

兩軍過去碰頭4次，車路士取得3勝1負，但最近一次對壘足足是20年前，參考價值不大，但「車仔」近期士氣高昂兼決賽捧盃率奇高，今仗可以秤先；另外過去3屆歐協聯決賽，總入球都在3球或以下，兩次半場打和，「入球細」亦可考慮。

足智彩進一步優化現有投注種類，增設「半場讓球」及「加時讓球主客和」，提供更全面的投注選擇。

「讓球」將增設「半場讓球」，除只適用於上半場外，其玩法與目前「讓球」相同，但只會把「讓球數」對比上半場賽果。除預售外，項目亦設即場投注。

為了令顧客投入觀賞球賽至最後一刻，除法定比賽時間內供投注的「讓球主客和」外，投注人士更可於加時階段，即場投注「加時讓球主客和」。

所有「讓球」及「讓球主客和」相關的投注種類均備有不同「讓球數」投注選項，提高投注彈性。

詳見：https://campaigns.hkjc.com/football-fo/ch/hdc_hhad_update?b_cid=BWFHTB1C_BEC_productQ1-2025_05

足智彩將「派彩快」服務延展至過關注項，顧客可隨時結算指定場次的過關注項，而毋須等全部過關賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

新服務暫只適用於每關為單項選擇的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽過關注項的相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。

4大注意事項：

事項 1：所選取的每注過關場次，必須有提供「派彩快」服務。否則該過關注項不能使用過關「派彩快」服務。

事項 2：派彩快適用於「單一注項」或包括「複式選項」組成的過關注項。

事項3：「派彩快」金額是以相關過關注項中，所有尚未派彩的注項計算。當決定使用「派彩快」，所有未派彩注項將被一次過結算。

事項4：已派彩的注項會以灰色顯示，並「直接」納入投注戶口。