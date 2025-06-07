國際賽出擊｜歐國聯決賽葡萄牙鬥西班牙　雙牙「半和」味濃

今屆歐國聯來到決賽，上演「雙牙對決」，由上屆冠軍西班牙面對首屆盟主葡萄牙，拉明耶馬與基斯坦奴朗拿度這一少一老球王，將鬥個難分難解。



西班牙在上年的歐國盃4強遇上法國，以2：1取勝，最後順利捧盃；日前的歐國聯4強再遇老對手，這次西班牙戰至55分鐘遙遙領先4：0，最後以5：4險勝，其中17歲的拉明耶馬梅開二度，技驚四座。

拉明耶馬4強對法國時梅開二度，助西班牙連續3屆闖入歐國聯決賽。（Getty Images）

「鬥牛兵團」在歐國盃後保持勇勢，於歐國聯分組賽A4組取得5勝1和，到8強最為驚險，與荷蘭兩回合打成5：5平手，最後憑互射12碼晉級，而計算4強淘汰法國在內，已連續19場國際賽保持不敗，氣勢正盛。

葡萄牙在4強則以2：1擊敗「東道主」德國晉級，40歲老球王C朗拿度貢獻致勝一球，也將其國際賽入球紀錄增加至137球，比第2位的美斯多出25球。

C朗拿度於2019年曾帶領葡萄牙贏得歐國聯冠軍，今次是第二度闖入決賽。（Getty Images）

葡萄牙今屆歐國聯表現也不俗，分組賽4勝2和首名出線，8強首回合雖以0：1不敵丹麥，但次回合則以5：2大勝對手。

西班牙前屆決賽不敵法國，上屆則擊敗克羅地亞捧盃。（Getty Images）

不過，雙方近6次交手，葡萄牙未贏過，取得5和1負；值得留意的是，這6場有5次總入球少過3球，而且4次是半場打和。另外，近3屆歐國聯決賽，半場悉數打和，反映強強對碰下，雙方或戰術較保守，或刻意留力，今仗相信也不例外，「半場和」是不二之選。

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