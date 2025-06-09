歐國聯｜葡萄牙12碼挫西班牙封王　40歲C朗入第938球賽後激動落淚

歐國聯決賽，葡萄牙與西班牙在法定時間戰成2：2，最終互射十二碼5：3獲勝，第二度奪得歐國聯冠軍。當中40歲的葡萄牙隊長C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）與17歲西班牙新星耶馬（Lamine Yamal）碰頭被視為焦點，C朗不論賽前賽後，都對耶馬讚賞有加。



C朗拿度取得生涯第938個入球。（Getty Images）

C朗拿度今仗正選上陣，雖然西班牙由蘇比文迪在21分鐘先開紀錄，但葡萄牙在5分鐘後就由紐奴文迪斯追平；45分鐘奧耶沙巴爾再為西班牙領先，但到61分鐘，葡萄牙隊長C朗拿度挺身而出破網，追成2：2，也攻入個人職業生涯第938個入球。賽事進入互射十二碼，葡萄牙終以5：3勝出，奪冠一刻，C朗禁不住感動落淚。

C朗流下喜悅的眼淚。（Getty Images）

C朗拿度賽後坦言：「雖然我在球會層面拿到許多冠軍，但為國家隊贏得錦標總是如此特別。我們雖然是個小國家，卻有遠大目光。」

C朗與17歲新星耶馬碰頭成為焦點。（Getty Images）

賽前，外界焦點放在C朗與耶馬這兩位足足相差23歲的球星對決，C朗一再強調這場比賽無關這一點，賽後他又被問起關於耶馬的事，他再說：「他未來還會贏得許多錦標的，他是個極為出色的球員，他會有一個很長的職業生涯、也會贏得歐國聯許多次。」