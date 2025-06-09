法網｜艾卡拉斯絕地封王　兩數據複製拿度足迹　冼拿締無奈紀錄

法國網球公開賽男單決賽，被視為新世代兩大巨星的冼拿（Jannik Sinner）和艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）首度在大滿貫決賽碰頭，最終艾卡拉斯先輸兩盤、並在絕境中三度救下Match Point，在5小時29分鐘的酣戰中反勝，奪得個人第5個大滿貫錦標，這位22歲西班牙球手正在悄然踏上偶像拿度的軌迹。



世界排名第1的冼拿與第2的艾卡拉斯，被視為「四天王」後的新一代網壇巨星，23歲的冼拿曾3度奪得大滿貫男單錦標，而22歲的艾卡拉斯本已有4個大滿貫單打冠軍在手，但兩人生涯12次交鋒，從未在大滿貫決賽碰頭，今次兩人終在法網決賽相遇，被視為新世代網壇天王的對決。

比賽完全沒有令人失望，破法網紀錄的5小時29分鐘時長，令觀眾拍爛手掌——第一盤兩人已打到Tie-break由冼拿先贏一盤，第二盤，艾卡拉斯在劣勢下由2：5追到5：5，再將對手逼到Tie-break，卻再輸一盤。第三盤冼拿續佔上風，控制大局下贏到5：3、40：0的大好局面，未料陷入絕境的艾卡拉斯竟然連救3個Championship Point，再以6：4贏下這一盤，令現場觀眾無不起立鼓掌。

這場法網男單決賽的時場打破法網紀錄，也是史上第二長的大滿貫決賽。（Getty Images）

兩人繼續打得難分難解，艾卡拉斯在第四盤終於贏得Tie-break，將比賽帶到第五盤決勝，他再贏得「搶十」Tie-break，成功衛冕法網、也成為他個人生涯第5項大滿貫男單冠軍。湊巧的是，他在自己22歲1個月零3日時第5次奪得大滿貫，而同樣來自西班牙的拿度當年也是22歲1個月零3日之時，在2008年溫布頓公開賽奪得自己的第5個大滿貫；而艾卡拉斯也成為拿度之後，第一個能連奪兩屆法網男單冠軍的球手。

艾卡拉斯成功衛冕法網男單冠軍。（Getty Images）

冼拿在冠軍觸手可及的情況下失之交臂，賽後一度雙目無神地呆坐，他還留下了一個無奈的紀錄——成為公開賽年代第一個在單屆大滿貫男單賽事中，贏得首20盤比賽，卻無法奪冠的球手。

冼拿一臉失落。（Getty Images）

經歷一場載入史冊的決賽，艾卡拉斯賽後向冼拿道謝：「我非常、非常開心能在這項賽事與你締造歷史，在其他比賽，你一直都啟發着其他人，包括我自己。希望你未來的路順遂。」

冼拿難掩失落，說：「現在對我來說，打球比說話容易，謝謝我的團隊，我們今天盡力了。我今晚不會睡得好，但那也沒問題。」