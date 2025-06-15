父親節專訪｜乘風破浪的帆船父女　亦師亦友的日常比父親節更珍貴

大浪湧來，帆船翻了。Raymond和Jamie兩父女敏捷地從水裏爬上船頂，分工合作，Raymond以自身重量壓住穩向板，Jamie在另一側準備，Raymond一聲：「Ready！」父女倆幾秒間便將船立正，重新揚帆前進。

兩人連什麼時候是父親節也不知道，但帆船在這段親子關係中，每日都扮演着重要角色——令兩人從沒有共同話題到成為好友、Raymond也陪伴和見證女兒成長，這樣的日常，大概比一年一次父親節更珍貴。



現年19歲的曾濼妍（Jamie），10歲開始因爸爸Raymond學習帆船，更曾代表香港出賽，2023年夥拍麥卓穎在29er亞洲錦標賽獲女子組第二名；Raymond皮膚黝黑、結實，完全看不出來已半百，目前也是香港遊艇會的教練之一，執教「29er鯊魚競賽隊」。

兩父女在29er（29人型）雙人船前花了約20分鐘準備，分工合作掛上面積30平方米的帆、綁好繩結，再將長4.4米、重120公斤的帆船推進海裏。

一落海，帆船隨風破浪，出任繚手的Raymond負責調帆，要整個人吊出船外；Jamie則任舵手，控制方向，她也要不斷變換位置去保持船體平衡。

記者在快艇上尾隨兩人拍攝，未料快艇一時駛得太近，翻起大浪令兩人的29er翻轉了，兩人爬上傾斜翻側的船底，Jamie騎上船側，讓船底的穩向板露出，Raymond站上穩向板、Jamie則在另一邊的水裏支撐，爸爸發出「Ready！」的訊號，兩人終合力將船翻正，短短兩分鐘展現帆船運動員的特質：強壯、韌勁、合作無間。

這架小小的29er，也成為兩父女重要的連結，畢竟在訪問前，他們根本不知道什麼時候是父親節。

Raymond需整個人吊出船外，Jamie則任舵手。（夏家朗攝）

「我們昨天才知道什麼時候是父親節⋯⋯」Jamie小聲地說，「訪問問題裏問會怎樣慶祝，才去查是哪一天，但我已經買了機票跟朋友去旅行⋯⋯」爸爸Raymond笑道：「我也不知道什麼時候是父親節，我們一向沒有儀式感！」

Raymond一向愛潛水、釣魚，也會跟弟弟駕駛快艇出海，然而一次刮起大風，他一個失誤令船翻了。之後他決定去學船，發現在康文署花70元就能參加帆船課程，就決定嘗試，2013年開始接觸這項運動，「當日我學的時候只是微風兩級，我發現很有船速、很有快感，男人的特性就是喜歡掌舵，所以那一刻就很喜歡。」到2018年他更獲取了教練資格，2020年開始執教香港遊艇會的「鯊魚競賽隊」，2023年則開始負責「29er鯊魚競賽隊」。

在Jamie完成小學呈分試後，她打算找一些活動參加，爸爸著她嘗試帆船，「一開始是在大美督那邊玩，有一次遇上四、五級風，起了白頭浪，突然覺得很有速度感，很喜歡。」她曾嘗試游泳、溜冰、浮潛、單簧管、畫畫，「但玩了帆船後就很喜歡那種刺激感，每次落海，大風、細風都有不同的體驗。」Raymond憶述：「唯獨這個活動，她沒有任何抗拒。」

Jamie一開始在康文署學船，2020年開始跟隨爸爸訓練。Raymond坦言，自己教船時對女兒特別嚴厲，「我不是要你贏，我要你贏自己就夠了，不需要跟任何人比較。」這也是他的育兒方針：放手讓女兒選擇自己喜歡的事，「我從來都不問她考試成績，她考完，我從來都不會問考成點、識唔識。派成績表，我閉上眼就簽⋯⋯但若我知道你喜歡一件事，我會看看如何令你爆發。」

帆船考驗體能、反應、技術、觀察力等等，是相當全面的運動。（夏家朗攝）

帆船是戶外運動，早上9時要去到白沙灣訓練，極需決心。Jamie回想，自己唯一一次不想訓練，是12歲那年生日，「那是星期六，但生日都要我去訓練，我就哭着跟爸爸說不玩了。」未料爸爸沒有強逼，只說：「那就不要玩。」相隔一周，Jamie又照常訓練了。

Raymond就是如此直接，但只要女兒有決心去做，他就身體力行支持，「港隊第一年要出外集訓加比賽，要去歐洲兩個月，卻撞正學校考試。我問女兒，你想考試還是比賽？她說想比賽，我就寫信給學校請假，誰知道學校拒絕。」Raymond很清晰，再告訴校方：「你就算不讓她去、不讓她考試，她還是會去的，我最多幫她轉校。」

「我只是覺得，年輕不讓她發夢，不讓她衝，難道像我這樣到50歲才衝嗎？」

29er講求兩人合作。（夏家朗攝）

Raymond執教的鯊魚競賽隊，不少學生之後都代表香港出賽，他坦言看到學生獲選入港隊，自己也有優越感，「但怎樣都沒有女兒那種優越感⋯⋯她是我一手帶出來，是最開心，最滿足的。」

因着帆船，父女兩人像成為了好朋友，Raymond說：「我們本來沒什麼共同話題，現在可以不斷聊天，坐車、吃飯都在傾計，聊帆船、聊IG，最重要的是她也融入了我的生活圈，我有很多朋友，現在女兒會告訴我，明天約了我的朋友去玩船⋯⋯」他又笑道：「但問我拿零用錢、買機票時，還是會叫我爸爸！」

父女倆因帆船無所不談。（夏家朗攝）

Raymond也曾在Jamie的拍檔未能參加訓練時頂上，卻成為了他對帆船最深刻的記憶，「那時我被她罵了，全程Jamie只說了兩句話：『出去』、『快啲』⋯⋯當我吊出去的時候還雙腿抽筋，我問她可否直落不轉向，她說，『梗係唔得』！但我當年已48歲，她的拍檔只有18歲，難道不可以寬容一點嗎？」Raymond笑說任何風浪都不及那次經歷深刻，「在她身上，我看到自己的影子。」

Jamie則說：「爸爸在船上是個教練，但一上岸，又會變回爸爸」—2023年一次在澳洲比賽，她曾擊敗當年的世界冠軍，非常深刻，而爸爸雖然不是隨她東奔西走，不過卻在香港隨時候命。無論去澳洲、歐洲、美國，Raymond都不會睡覺等女兒電話，有時凌晨3、4時一聊就是半個鐘，Jamie說：「有關帆船的事我都會問他，我去歐洲比賽，他不時都會說，你有什麼事，都可以打給我。」

帆船成為Raymond和Jamie的生活重心。（夏家朗攝）

一次Jamie從歐洲回來，對Raymond說：「我去了兩個月歐洲，發現你說的話，到現在全部都是對的。」他回想當時，笑開了花，「我心裏甜到像一顆糖！」

誠如Raymond所言，帆船也好、其他事也罷，只要女兒想，他就會盡力陪她嘗試，而女兒透過帆船而成長，最令他感動，「多累也好，做父母的目的也是看着子女成長，她每出去（比賽）一次，都會發現她有若干成長，例如變得更獨立，不僅在帆船方面，她也開始懂得計劃自己的行程，例如上次我們一起去日本滑雪，我告訴她我只負責滑雪幾天的行程，之後的日子就交給她。一滑完雪，她已拿電話出來，我們現在坐什麼車、去哪個站⋯⋯那一刻，我終於知道什麼叫做在心裏笑出來。」

訪問結束，Raymond和Jamie如常登上帆船、乘風出海。帆船一如親子之情，不僅需要風和浪去推動，也要彼此一同配合、努力，才能順利航行。