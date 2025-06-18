足智夏令營｜世冠盃2025　波圖技壓國際邁亞密　可敲小勝

世冠盃分組賽來到第2輪，位處A組的東道主國際邁亞密，將迎擊葡萄牙勁旅波圖。兩軍上場各自跟對手踢成0：0和局，今仗力爭旗開得勝。

（球賽編號：FB2773，6月20日 03:00開賽，DAZN直播）



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國際邁亞密有阿根廷球王美斯領軍，但上仗對埃及的艾阿里卻未佔上風，要不是38歲老門神烏斯達利（Óscar Ustari）連番撲救，更撲出對方查斯古特操刀的12碼，邁亞密恐怕一早落後。

烏斯達利是國際邁亞密的後備門將，但上仗卻成為球隊旳和波功臣。（Getty Images）

美斯上仗表現不俗，一次罰球，一次禁區外右路遠射，都極有威脅，只是未能轉化為入球；今仗繼續夥拍前巴塞隆拿隊友蘇亞雷斯攻擊，中場則由布斯基斯負責組織。

波圖中場法比奧韋拉是阿仙奴借將，技術與經驗毋庸置疑。（Getty Images）

不過，整體實力計，波圖還是佔優，法比奧韋拉、尤斯達基奧、馬簡奴及尼侯恩佩雷斯等球星皆當打，雖然他們首仗0：0悶和了巴甲的彭美拉斯，但今仗有望報捷，考慮到波圖近3場總入球皆少於3球，今場可捧波圖小勝而回。

彭美拉斯的保連奴曾效力利華古遜，但年僅24歲的他卻選擇回流巴甲發展。（Getty Images）

同日彭美拉斯則面對老對手艾阿里，兩軍於世冠盃曾兩次碰頭，彭美拉斯取得1勝1和，而兩場總入球皆少過3球，今仗同樣可捧彭美拉斯小勝。

艾阿里陣中最具名氣的，要數曾效力阿士東維拉的查斯古特，但他上仗主射12碼「宴客」。（Getty Images）

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