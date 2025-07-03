溫網｜業餘大學生球手不敵艾卡拉斯　結束神奇之旅仍獲掌聲

溫布頓網球公開賽，在男單次圈賽事出現一場排名懸殊的對決——世界排名733的業餘球手泰華特（Oliver Tarvet）面對世界排名第2、爭取衛冕的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），雖然直落三盤落敗，卻在熱烈掌聲中離場，還獲艾卡拉斯的讚賞。



泰華特是個業餘球手，仍在大學讀。（Getty Images）

21歲的泰華特來自英國，他與艾卡拉斯同是2003年出生，背景卻大大不同。泰華特目前仍是大學生，也是個業餘球手，在今屆溫網外圍賽展開前6天才落實獲得外卡，他本身甚至從未在正式賽事中對過世界排名在367以上的球手。泰華特在外圍賽取得3連勝，首度晉身大滿貫主賽圈，首圈再擊敗另一由外圍賽晉級的球手Leandro Riedi，進入第二圈，他來到對上已奪得5個大滿貫錦標的艾卡拉斯。

今仗對艾卡拉斯來說打得不算太輕鬆。（Getty Images）

艾卡拉斯在第一盤雖以6：1橫掃泰華特，但泰華特曾有8次破發的機會，都未能把握；第二盤，泰華特早段成功破發，搏得全場歡呼，雖然艾卡拉斯最終以兩盤6：4鎖定直落三盤勝局晉級，但現場觀眾仍為泰華特出乎意料的精彩表現報以熱烈掌聲。

泰華特（左）獲艾卡拉斯（右）道賀。（Getty Images）

泰華特坦言賽前一晚自己緊張得從夢中醒來幾次，「坐車前來時，我的心跳得特別快……我不習慣在這樣的舞台上比賽，我曾有幾次破發的機會，我的確有過機會。」然而10天的溫網之旅未有改變泰華特的計劃，他會回到大學繼續學業，也暫未打算成為全職球員，意味因業餘身份的限制，無法取得99000鎊的全額獎金，「雖然未能得到想要的賽果，但這肯定是我人生中最特別的一天。我還有很多自己的夢想要實現。」

艾卡拉斯則是繼續朝着衛冕進發，他不忘讚賞泰華特，「我向他道賀，叫他繼續努力，他看起來很友善，也似乎很愛打網球，他打得很有激情，這是很重要的。如果他繼續努力訓練、並參加職業賽，我覺得他能達到高水平。」