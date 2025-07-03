祖達車禍離世｜傳與弟西班牙遇車禍　坐駕及屍體焚毁靠車牌認身份

利物浦前鋒迪奧高祖達（Diogo Jota）傳在西班牙遇上車禍身亡，終年28歲。當地媒體指，祖達的坐駕燒毁，救援人員需靠行車證件辨認兩人身份。



祖奧高祖達。（Getty Images）

葡萄牙足總發文，確認迪奧高祖達離世的消息：「葡萄牙足總及整個葡萄牙球壇都為迪奧高祖達和安達施華今晨在西班牙離世一事而悲傷。祖達不僅是個好球員，他曾代表國家隊上陣近50場，同時也是備受隊友和對手尊重的出色的人。他總能為身邊人帶來歡樂，也是球壇的楷模。葡萄牙足總希望向他們的家人及朋友致以最深切哀悼，也向利物浦足球會及彭拿費爾足球會，即兩人所屬的球會致哀。」

波圖確認祖達兩兄弟的死訊。（X/FC Porto）

葡萄牙足總續指，已要求歐洲足協在周四葡萄牙對西班牙的女子歐國盃賽事，舉行一分鐘默哀儀式，「我們失去了兩位好球員，他們的離世，是葡萄牙足壇的一大損失。」

意外於當地時間周四約零時40分，發生在西班牙森莫拉，當地媒體《森莫拉24小時》報道，指出祖達兩兄弟乘坐的汽車意外後起火，燒成灰燼，救護人員到場時兩人已死亡，是靠着行車證件證實兩人身份，遺體稍後會再送到當地醫院核實。英國《BBC》則指，兩人當時是與家人旅行，未料期間遇上意外，所駕駛的林寶堅尼跑車疑爆軚衝出道路後撞毁起火。