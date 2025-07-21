尹焯熙、尹詩慧實測！BOSTON 13如何成為日常訓練最強後盾？

跑步，是意志與身體的對話，也是一場與自己的競賽，而adidas全新推出的ADIZERO BOSTON 13結合經典設計與最新科技，正好為香港長跑界的兄妹跑手：尹焯熙與尹詩慧，帶來最強大的支援，讓他們在訓練中突破自我，在新跑季跑向更遠的目標。

攝影：梁鵬威



尹焯熙：穩定是走得更遠的關鍵

一次中學陸運會與金牌擦身而過的經歷，成為香港長跑好手尹焯熙跑步生涯的起點。這份執著，開啟了他十多年的長跑生涯，從獨自在運動場訓練，到尋找教練，再到第一次參加10公里公開賽便跑出39分鐘的佳績，踏上頒獎台，每一步都堅定了他對跑步的投入。動力來源從最初與朋友結伴訓練的熱鬧氣氛，逐漸沉澱為一種十年如一日的堅持與紀律。

尹焯熙十年如一日的堅持與紀律，令他在跑路上越跑越有。

對於長期投入長跑訓練的跑手而言，一對可靠的日常訓練鞋至關重要。他認為，訓練鞋的首要條件是穩定和舒適，而非盲目追求極致的推進力，「我練習的時候不需將自己逼到每一次都做到最好，只有安全完成訓練、避免受傷，才能在比賽日發揮最佳表現。」

今次穿上全新推出的BOSTON 13，尹焯熙直言與以前的BOSTON有很大分別，其中最深刻的，是其舒適度的躍升，事關新一代BOSTON 13的中底增加了13.8%的Lightstrike Pro泡棉，腳感更柔軟舒適，「新跑季一開始是以賽事公路賽為主，在比較硬的路面上訓練其實都佔大部分，所以一對有穩定性高和舒服的跑鞋，幫助很大。」

新一代BOSTON 13的中底增加了13.8%的Lightstrike Pro泡棉，腳感更柔軟，尹焯熙坦言這對路面訓練有很大的幫助。

最近香港踏入夏天雨季，故跑鞋的抓地力亦是重點之一，BOSTON 13首次採用了與頂級馬拉松賽鞋ADIOS PRO 4同款的LIGHTTRAXION外底，在減輕重量的同時，無損抓地力，尹焯熙亦直言：「無論是跑馬路或運動場，就算踩落水氹亦不會出現跣腳的情況。」另外，BOSTON 13鞋舌和鞋領位置增設軟墊，提升了舒適感，亦令他大讚感覺貼腳，不會出現刮腳的情況。

BOSTON 13首次採用了與頂級馬拉松賽鞋ADIOS PRO 4同款的LIGHTTRAXION外底，同時在鞋舌和鞋領位置增設軟墊，提升了舒適感。

新跑季將於9月展開，而這位長跑好手將目標鎖定在半馬及全馬賽事上。他期望這雙穩定而舒適的BOSTON 13，能成為他接下來高強度、高里數訓練中的可靠夥伴，幫助他「安全上到線」，在賽場上再次突破自我。

尹詩慧：動靜結合跑出新體會

比起哥哥尹焯熙因一次失利而踏上長跑路，妹妹尹詩慧的起點則來得更純粹：為了健康與減壓。作為一名瑜伽導師，她最初連跑一公里也感到吃力，但在哥哥的鼓勵下，她從短距離開始，慢慢堅持，甚至踏上了比賽的賽道。對尹詩慧而言，瑜伽與跑步看似一靜一動，卻能完美互補：「瑜伽對呼吸的重視，幫助我在跑步時應對側腹痛等問題；瑜伽的伸展練習，則成為我跑後放鬆肌肉的最佳方式。」

尹詩慧的跑步契機是為了健康與減壓，以這位瑜伽導師直言瑜伽與跑步看似一靜一動，卻能完美互補。

回想初學跑步時，她挑選跑鞋的標準很實際：要舒適、鞋底要夠厚，最好還能一物多用，既可跑步亦能日常穿搭。初次穿上BOSTON 13，她的評價是「好舒服」與「輕巧」。她認為新一代的鞋底彈性極佳，跑起來感覺更慳力，「比起以前更加有彈性，亦更輕巧，所以跑起上來其實是更慳力。」

回想初學跑步時，尹詩慧笑言挑選跑鞋的標準很實際：要舒適、鞋底要夠厚，最好可跑步亦能日常穿搭。

BOSTON 13全面的舒適性設計，正中她的需求，新設計的鞋踭和鞋領提供了穩固的包裹感，有效避免了磨腳問題。增量的Lightstrike Pro中底泡棉所帶來的柔軟回彈，加上輕巧的LIGHTTRAXION外底，讓跑步的每一步都成為享受。尹詩慧特別欣賞其多功能性：「對初學者而言，或許不想負擔太多對跑鞋，希望一對就可以做到平常日常訓練、慢跑和比賽，那就是BOSTON 13。」

尹詩慧特別欣賞BOSTON 13的多功能性。

隨著跑季即將來臨，詩慧的目標非常明確：在上半年提升了速度和耐力後，她希望在下半年的公路賽繼續突破個人最佳成績（PB）。她相信，BOSTON 13的靈敏反應與回彈，能有效輔助她的速度訓練，「我如果穿著Boston的話，慢跑時不能跑太慢，能夠逼我跑出比較快的步速。」

（資料及相片由客戶提供）