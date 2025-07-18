女子馬拉松世界紀錄保持者遭臨時停賽　尿液樣本含超標禁藥成分

女子馬拉松世界紀錄保持者、肯尼亞跑手卓賓姬狄（Ruth Chepngetich）被暫時停賽。世界田聯的道德操守部門發現，卓賓姬狄的尿液樣本對利尿劑禁藥呈陽性反應。



卓賓姬狄。（Getty Images）

世界田聯的道德操守部門發聲明表示，從卓賓姬狄在3月14日的尿液樣本中，檢測出超出規定的利尿劑氫氯噻嗪（HCTZ）。在臨床醫學上，HCTZ被用於治療體液滯留及高血壓。

根據世界反禁藥組織的規定，運動員在任何情況下都禁止使用HCTZ。HCTZ可以被用作為掩蓋劑，掩蓋尿液中其他禁用物質。如果尿液中的HCTZ低於20 ng/ml為陰性，而卓賓姬狄的尿液樣本中，被測出高達3800 ng/ml的HCTZ。

卓賓姬狄。（Getty Images）

卓賓姬狄在4月16日收到道德操守部門的通知，當時尚未有任何停賽令，但卓賓姬狄願意從4月19日起在調查期間自願停賽。卓賓姬狄有權上訴，要求紀律仲裁小組審班她的案件，在最終裁決前，道德操守部門不會再上任何評論。

該份聲明提到，標準處罰為停賽兩年，最終或按情況加刑或減刑。

現年30歲的卓賓姬狄在2024年10月的芝哥加馬拉松，跑出2小時9分56秒奪冠，打破女子馬拉松世界紀錄，成為史上首位突破「210」的女跑手。