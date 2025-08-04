香港遊艇會隊伍奪海軍上將盃帆船賽第二　創隊史歷來最佳戰績

海軍上將盃帆船賽（Admiral's Cup）落幕，代表香港出戰的香港遊艇會隊伍「Beau Geste號」和「Beau Ideal號」奪得第2名，創下港隊在這項賽事的歷來最佳戰績。



今屆海軍上將盃帆船賽共有15支來自12個國家或地區的隊伍參賽，賽事分AC1和AC2兩個組別，每支隊伍需派出兩艘船分別參加兩個組別的賽事，每個組別包含8場比賽，其中最關鍵的是勞力士法斯特耐特帆船賽（Rolex Fastnet Race），這是整個賽事的最後一場離岸賽，積分以三倍計算，並且不能從總成績中扣除。

（香港遊艇會提供）

「Beau Geste號」和「 Beau Ideal號」在整個賽事表現出色，「Beau Geste號」獲得AC1組第5名，「 Beau Ideal號」則獲得AC2組第3名。以總分計算，這支來自香港遊艇會的隊伍經過兩場離岸賽和三天的近岸賽後，取得75分，總成績排名第2，創歷來最佳戰績。排名第1的是摩納哥遊艇俱樂部，這支隊伍勇奪今屆海軍上將盃。

（香港遊艇會提供）

（香港遊艇會提供）

海軍上將盃帆船賽自1957年首次舉辦，被視為帆船離岸賽中的非官方世界錦標賽。比賽原定每兩年舉辦一次，但從2003年起一直未能再次舉行，今屆賽事是闊別 22年後再次上演；香港遊艇會曾於1975、1977、1979、1981和1995年參賽，今次是有史以來成績最好的一次。