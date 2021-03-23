【足球】伊巴謙莫域記者會竟掉男兒淚　「我依然可以為國貢獻」

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-23 09:14

人稱「戰神」的瑞典神鋒伊巴謙莫域，在場上霸氣十足，即使年屆39歲依然有高水準的表現，難怪他平時「牙擦擦」。在綠茵場上如此強悍的伊巴謙莫域，原來他也有脆弱的一面，伊巴竟然在記者會上流下男兒淚。

現年39歲的伊巴謙莫域相隔5年回歸瑞典國家隊，有望於周末的世界盃外圍賽中再度披甲，代表國家隊鬥格魯吉亞及科索沃。伊巴對上一次披起瑞典球衣已經是2016年的歐洲國家盃，及後退出國家隊，直至去年11月才表明心跡，有意再為國效力。

39歲伊巴謙莫域重返瑞典國家隊 「神之回歸」闊別5年仍無可取替

伊巴戰畢2016年歐國盃後便退出國家隊。（資料圖片／Getty Images）

【伊巴之外，瑞典國家隊還有什麼猛將？】

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伊巴與瑞典主帥恩尼安達臣（Janne Andersson）一同出席賽前記者會，伊巴回歸當然是所有傳媒的焦點所在，他直言重返國家隊不是因為「江湖地位」，而是認為自己依然有能力貢獻國家隊，「當我與安達臣首次見面時，我們無所不談，我們最終選擇了一個對瑞典國家隊最好的方案，就是我重返國家隊。我入選不是因為我是伊巴，而是我值得入選，我狀態很好，我感覺可以繼續為國貢獻，我希望以我的經驗幫助國家隊。」

伊巴謙莫域與瑞典主帥一同出席賽前記者會。（路透社）

伊巴謙莫域多年來在瑞典國家隊穿上10號球衣，當他退出國家隊後，10號球衣現時是科斯貝治所擁有，「大師兄」歸位，師弟們都十分識做，但伊巴並未有接過10號球衣，反而揀選11號。另外，當年是隊長的伊巴直言，今次回歸無意接過隊長臂章，除非是領隊的決定。

相隔5年回歸國家隊的伊巴，無意取回隊長臂章及10號球衣。（資料圖片／Getty Images）

伊巴謙莫域寸爆金句，你記得幾多句？（按圖放大重溫）

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以往伊巴謙莫域的形象，語不驚人誓不休，時常爆出不少金句，今次在記者會上未有出現名言，更出現伊巴罕見的一面，「戰神」在回答記者問題時不禁哽咽。

在場記者問及家人對伊巴回歸國家隊的看法時，似乎觸碰到伊巴內心脆弱的一角，伊巴憶起一對14歲及12歲兒子的一段往事，「當我離開時小兒子便哭了。」，想起這一幕，強悍的伊巴不禁流下男兒淚，更一度以手輕抹雙眼，短暫未能回答問題。強如伊巴，想起家人同樣會掉眼淚。

Zlatan Ibrahimovic terlihat emosional di sesi konferensi pers timnas Swedia



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【好自為之的盧卡古，跟伊巴舌戰逐格睇，按圖看清事發經過】