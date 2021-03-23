【東京奧運】薩爾瓦多22歲衝浪女將意外殞命　5月主場衝奧夢難圓

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-23 12:54

東京奧運勢在今年夏天上演，一眾運動員亦作最後衝刺，希望可以搭上東奧的「尾班車」。衝浪是今屆新增的項目，薩爾瓦多的22歲女子選手戴雅絲，有望在世界錦標賽爭奪入場券，可惜該名薩爾瓦多奧運希望在訓練時遇上意外，命喪大海。

今屆東京奧運新增5個新項目，分別是衝浪（Surfing）﹑滑板（Skateboarding）﹑運動攀登（Sport Climbing）﹑空手道（Karate）及棒球。

衝浪項目將於千葉舉行，分別決出男﹑女子個人兩面金牌，兩個項目分別有20名運動員角逐，力爭奧運史上首面衝浪金牌，而5月於薩爾瓦多舉行的世界錦標賽，將會是一眾衝浪好手爭入奧運的最後機會。

5月在薩爾瓦多舉行的世界衝浪錦標賽，將決出最後數個奧運席位。（資料圖片／Getty Images）

原定在薩爾瓦多主場出戰，力爭搭上東奧「尾班車」的戴雅絲（Katherine Diaz），早前在訓練時卻遇上意外，天色突變，遭閃電劈中，根據英國《衛報》報道指，救生員隨即拯救戴雅絲，可惜為時已晚，救回時已回天乏術，最終在她心愛的大海中結束22年匆匆的人生。

戴雅絲在練習時被閃電劈中，結果命喪在心愛的大海中。（Instagram截圖）

薩爾瓦多衝浪總會以「偉大的運動員」形容戴雅絲，國際衝浪協會（International Surfing Association）及後亦有發文向戴雅絲致衷，「她（戴雅絲）充滿活力及力量，她令衝浪這個運動變得更特別。戴雅絲具國際頂級的水平，如今卻離我們而去，十分可惜，希望戴雅絲一家節哀順變並早日走出傷痛，我們不會忘記你！」

戴雅絲生前活躍好動，是個十分陽光的女孩。（ISA Facebook圖片）

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香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：