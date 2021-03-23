足球熱話︱熱刺球星情人節慘被飛　告別5年情交友app尋愛

撰文： PollySam 普利森 最後更新日期： 2021-03-23 19:59

用交友app認識新朋友，不是什麼特別的事，不過身為全球知名的頂級球星，開真名尋愛又是另一回事。 熱刺球星迪利阿里（Dele Alli）早前慘被女友狠飛，被英國小報踢爆用交友app識女仔，令他在球隊的麻煩事件簿添上新一頁。

迪利阿里曾經是英格蘭最炙手可熱的球星之一，年輕、球技出眾，為倫敦球會熱刺以及英格蘭國家隊的骨幹球員。1996年出生的他，一身帥氣加上充滿時尚觸覺，模特兒女友Ruby Mae樣靚身材正，絕對是新一代年輕人的偶像。

可是他的事業發展自從2018/19球季開始進入樽頸，之後一季中途球隊易帥，摩連奴接掌熱刺之後，他一度復甦，惟到今季竟成為冷板王，球季進入最後階段，僅9次在聯賽上陣，落場時間只得可憐的232分鐘。阿里事業失意不特止，今年情人節更慘被拍拖5年的女友Ruby Mae狠飛，成為愛情事業皆失意的「雙失」青年。

此情不再！2018年世界盃迪利阿里與女友Ruby Mae溫馨合照的畫面，如今已成過去。（Getty Images）

【迪利阿里前女友火辣噴血照】（按圖放大）

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失去另一半的阿里，似乎寂寞難耐，英國《太陽報》發現，他跟Ruby Mae分手不過一個月多一點，隨即已在交友網站Raya開設帳戶，找尋新女友。

實行會員制的Raya甚受名人歡迎，名模Cara Delev­ingne、演員Emma Watson、莎朗史東等均有玩。《太陽報》言之鑿鑿引述他的友人宣稱，阿里仍對跟Ruby分手感到氣憤，但仍希望向前望，「他的自尊受損，但現在對跟合適人選展開戀情持開放態度。」

迪利阿里在交友網站Raya的個人檔案。（網上圖片）

24歲的迪利阿里在Raya上載一幅穿上一身貼身西裝照片，左手戴上名錶，右手拿起咖啡喝，一副年輕才俊模樣。他沒有開全名，資料只有「Dele，24歲，在英國倫敦居住」，不過他用上自己的照片，應該沒有多少人認不出。

阿里自從2018世界盃以來，好像一路沒有好日子過：在球會和國家隊均失去正選，2020年在家中遇劫被毆，今年情人節被女友狠飛……願他真的可以盡快尋到真愛，無論球場內外均可以否極泰來，重新出發。

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