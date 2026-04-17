歐霸8強｜阿士東維拉兩回合7：1淘汰博洛尼亞 森林合計2：1波圖
撰文：蕭通
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歐霸盃八強次回合賽事周四（4月16日）舉行，阿士東維拉4：0擊敗博洛尼亞，維拉首回合領先對手3：1， 兩回合合計以7：1晉級四強。同時間作賽的諾定咸森林1：0小勝波圖，兩軍首回合賽和1：1，最終由森林以總計2：1出線。四強賽事，阿士東維拉將對陣諾定咸森林。
阿士東維拉對博洛尼亞的賽事，上半場16分鐘，奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）在摩根羅渣士（Morgan Rogers）助攻下入球，為維拉先開紀錄。至26分鐘，貝安迪亞（Emiliano Buendia）建功擴大領先優勢。39分鐘，摩根羅渣士將比數改寫至3：0。
下半場，安斯干沙（Ezri Konsa）於89分鐘入球破網，為阿士東維拉錦上添花。
諾定咸森林對波圖的賽事，上半場8分鐘，碧拿歷克（Jan Bednarek）領紅被逐，波圖踢少一人。4分鐘後，基比斯韋特（Morgan Gibbs-White）入球，為森林奠定勝局。
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