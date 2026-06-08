世界盃2026塞內加爾｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜塞內加爾足球隊第4次打入世界盃決賽周，以往最佳成績是2002年韓日世界盃晉級8強。塞內加爾現時世界排名第14位，今屆被分入I組，成員包括法國、挪威、伊拉克。本文將會介紹塞內加爾外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：塞內加爾（Getty Images）

塞內加爾現時世界排名：第14（截至4月）

塞內加爾世界盃外圍賽表現：

塞內加爾在非洲區外圍賽中表現穩健，10戰7勝3和排小組榜首，直接晉級決賽周。

塞內加爾在外圍賽表現出色，直接獲得2026世界盃入場券。（Getty Images）

塞內加爾近況：

2026年3月底的友賽中，塞內加爾先以2：0擊敗秘魯，再以3：1輕取岡比亞。年初非洲國家盃決賽，塞內加爾本以1：0擊敗摩洛哥奪冠，但賽後被裁定罷賽，判輸0：3，並歸還獎座。

塞內加爾世界盃最佳成績：8強

塞內加爾曾於2002年日韓世界盃揭幕戰爆冷擊敗力爭衛冕的法國，並殺入8強，最終不敵土耳其，創下隊史及當時非洲球隊的最佳戰績。上屆2022卡塔爾世界盃，塞內加爾在缺少核心沙迪奧文尼（Sadio Mané）下仍殺入16強。

塞內加爾在上屆2022世界盃闖入16強。（Getty Images）

塞內加爾主教練：柏比泰奧（Pape Thiaw）

柏比泰奧是塞內加爾2002年世界盃黃金一代名宿，退役後轉任教練。2023年初，他以看守主帥身份帶領塞內加爾於非國盃封王；2024 年底，長期執教的功勳主帥阿利奧施斯（Aliou Cisse）離任，柏比泰奧接掌帥印，率領球隊於2025年初再奪非國盃冠軍，但因衝動罷賽，被褫奪冠軍，個人被禁賽5場。

塞內加爾主帥：柏比泰奧（Getty Images）

塞內加爾焦點球星：文尼（Sadio Mané）

34歲的文尼目前效力沙特聯賽球會艾納斯。他的速度或許遜於巔峰時期，但依然是塞內加爾突破敵方防線的最強利器。

34歲的隊史神射手文尼將在2026世界盃領軍衝擊佳績。（Getty Images）

塞內加爾世界盃26人球員名單陣容

稍後更新。

塞內加爾出線形勢：

塞內加爾被編入I組，首戰面對世界排名第一的法國，重演2002年揭幕戰的經典對決。次仗面對擁有夏蘭特（Erling Haaland）的挪威，料是爭取出線的生死戰。

塞內加爾I組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026塞內加爾I組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月17日（三） 凌晨3:00 塞內加爾Vs法國 2026年6月23日（二） 早上8:00 塞內加爾Vs挪威 2026年6月27日（六） 凌晨3:00 塞內加爾Vs伊拉克

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