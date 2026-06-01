世界盃2026免費直播｜ViuTV25場免費賽程　6.11揭幕墨西哥對南非

世界盃2026免費直播賽程，香港免費電視台ViuTV 將直播25場世界盃比賽，包括次輪分組賽有香港人比較熟悉的日本隊，在睇波「黃金時間」周日中午12時開波對突尼西亞。

日本以外，其餘比較有實力的隊伍包括法國、克羅地亞、比利時、以及香港球迷同樣喜愛的韓國同樣在列。整個世界盃有104場比賽，ViuTV的免費直播場次佔全部比賽25%。



美斯高舉大力神盃，與阿根廷隊友一起慶祝世界盃封王。（Getty Images）

世界盃2026 ViuTV免費直播賽程：

6月12日（五）凌晨3時：【A組】墨西哥對南非（揭幕戰）

6月13日（六）凌晨3時：【B組】加拿大對波斯尼亞

6月13日（六）早上9時：【D組】美國對巴拉圭

6月17日（三）凌晨3時：【I組】法國對塞內加爾

6月18日（四）早上10時：【K組】烏茲別克對哥倫比亞

6月19日（五）早上9時：【A組】墨西哥對韓國

6月20日（六）凌晨3時：【D組】美國對澳洲

6月21日（日）中午12時：【F組】突尼西亞對日本

6月22日（一）早上9時：【G組】新西蘭對埃及

6月23日（二）早上8時：【I組】挪威對塞內加爾

6月23日（二）早上11時：【J組】約旦對阿爾及利亞

6月24日（三）早上7時：【L組】巴拿馬對克羅地亞

6月24日（三）早上10時：【K組】哥倫比亞對剛果民主共和國

6月25日（四）早上9時：【A組】南非對韓國

6月26日（五）早上10時：【D組】土耳其對美國

6月27日（六）早上11時：【G組】新西蘭對比利時

7月4日（六）凌晨2時：【32強】

7月5日（日）凌晨1時：【16強】

7月6日（一）凌晨4時：【16強】

7月10日（六）凌晨4時：【8強】

7月12日（五）早上5時：【8強】

7月15日（三）凌晨3時：【4強】

7月16日（四）凌晨3時：【4強】

7月19日（日）早上5時：【季軍戰】

7月20日（一）凌晨3時：【決賽】

ViuTV公布25場免費直播：

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睇足104場需要付費

普羅大眾可以經ViuTV免費收看25場世界盃賽事，如果「波癮」不深，其實不用另外付費。如果你是資深球迷，渴望追蹤大部分以至全部世界盃比賽，則要購買NowTV的世界盃通行證。

今屆美加墨世界盃在香港時間6月12日凌晨開賽，由主辦國之一的墨西哥對南非揭開序幕，今屆共48隊球隊參賽，共104場賽事，賽期超過一個月。Now TV與ViuTV今日公布取得播映權，Now TV將全數直播所有104場賽事，並提供4K直播。同一集團的免費電視台ViuTV將直播其中25場賽事，包括揭幕戰、兩場準決賽及決賽。