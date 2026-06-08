世界盃2026約旦｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜約旦足球隊首次打入世界盃決賽周。約旦現時世界排名63，今屆被編入J組，同組對手包括阿根廷、阿爾及利亞和奧地利。本文將會介紹約旦外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：約旦（Getty Images）

約旦現時世界排名：第63（截至5月）

約旦世界盃外圍賽表現：

約旦在亞洲區外圍賽第三圈表現出色，10戰錄得4勝4和2負，排小組第二，直接晉級決賽周。

約旦在亞洲區外圍賽表現堅韌。（Getty Images）

約旦近況：

在3月底兩場國際友賽中，約旦先後以2：2打和哥斯達黎加及尼日利亞。2025年底阿拉伯盃決賽，約旦戰至加時，惜以2：3負予摩洛哥。

約旦世界盃最佳成績：首次入圍

約旦首度晉級世界盃決賽周，今屆無論成績如何，都肯定創出歷史一頁。

約旦在2014年世界盃外跨洲附加賽大敗予強敵烏拉圭。（Getty Images）

約旦主教練：沙拿米（Jamal Sellami）

現年55歲的摩洛哥籍教頭沙拿米，2024年開始執教約旦，帶領球隊首度躋身世界盃。

約旦主帥：沙拿米（Getty Images）

約旦焦點球星：艾達馬利（Mousa Al-Tamari）

現年28歲的艾達馬利效力法甲球會雷恩，是球隊的進攻靈魂。作為首名在歐洲五大聯賽立足的約旦球員，他在外圍賽取得兩球進帳。

效力法甲雷恩的艾達馬利，是約旦的重點球員。（Getty Images）

約旦世界盃26人球員名單陣容

門將

1 艾布拉拿（Yazeed ABULAILA）

12 賓尼艾迪哈（Nour BANI ATTIAH）

22 艾法侯利（Abdallah AL-FAKHOURI）

後衛

2 艾布哈斯舒（Mohammad ABU HASHISH）

3 艾度拉拿斯比（Abdallah NASIB）

4 艾布達哈比（Husam ABU DAHAB）

5 艾阿拉比（Yazan AL-ARAB）

16 艾布拿迪（Mohammad ABUALNADI）

17 沙廉奧拜迪（Salim OBAID）

18 穆罕默德達哈（Mohammad TAHA）

19 艾路辛（Saed AL-ROSAN）

23 哈達特（Ihsan HADDAD）

26 巴達維（Anas BADAWI）

中場

6 艾馬查莫斯（Amer JAMOUS）

8 艾拉華達（Noor AL-RAWABDEH）

14 拉查爾艾耶特（Rajaei AYED）

15 伊巴謙沙達（Ibrahim SADEH）

20 艾布達哈（Mohannad ABU TAHA）

21 艾拉舒丹（Nizar AL-RASHDAN）

25 艾達胡特（Mohammad AL-DAWOUD）

前鋒

7 艾布施華（Mohammad ABU ZRAYQ）

9 艾利奧雲（Ali OLWAN）

10 艾達馬利（Musa AL-TAMARI）

11 艾法高奧利（Odeh AL-FAKHOURI）

13 馬穆特艾馬迪（Mahmoud AL-MARDI）

24 艾阿薩錫（Ali AL-AZAIZEH）

約旦出線形勢：

約旦與阿根廷、奧地利與阿爾及利亞同處J組，作為世界盃新丁，要從分組賽突圍有一定難度。

約旦J組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026約旦J組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月17日（三） 中午12:00 奧地利Vs約旦 2026年6月23日（二） 早上11:00 約旦Vs阿爾及利亞 2026年6月28日（日） 早上10:00 約旦Vs阿根廷

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