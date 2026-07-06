世界女排聯賽2026香港｜最新賽程+門票價錢/連結｜中國女排已抵港

「世界女排聯賽香港2026」將於7月8日至12日在啟德體藝館舉行，中國女排、意大利、多米尼加共和國、加拿大、比利時及烏克蘭將雲集香港，一連五日合演12場賽事。本文詳列「世界女排聯賽香港2026」的賽程、門票及售票詳情。



世界女排聯賽香港2026｜門票價錢及賽程

「世界女排聯賽香港2026」7月8日（星期三）賽程及門票票價 時間 賽程 門票票價（港幣） 上午11:30 比利時Vs多米尼加共和國 $400 / $200 下午5:00 烏克蘭Vs意大利 $1800 / $1200 /$980 / $680 / $380 晚上8:30 中國Vs加拿大

「世界女排聯賽香港2026」7月9日（星期四）賽程及門票票價 時間 賽程 門票票價 下午5:00 比利時Vs加拿大 $1800 / $1200 /$980 / $680 / $380 晚上8:30 中國Vs烏克蘭

「世界女排聯賽香港2026」7月10日（星期五）賽程及門票票價 時間 賽程 票價 下午5:00 鳥克蘭Vs多米尼加共和國 $1800 / $1200 /$980 / $680 / $380 晚上8:30 比利時Vs意大利

「世界女排聯賽香港2026」7月11日（星期六）賽程及門票票價 時間 賽程 門票票價 下午4:30 加拿大Vs意大利 $1800 /$980 / $680 / $380 晚上8:00 中國Vs多米尼加共和國

「世界女排聯賽香港2026」7月12日（星期日）賽程及門票票價 時間 賽程 票價（港幣） 上午11:00 比利時Vs烏克蘭 $400 / $200 下午4:30 加拿大Vs多米尼加共和國 $1800 / $980 / $680 / $380 晚上8:00 中國Vs意大利

世界女排聯賽香港2026｜購票詳情

門票購買日期：2026年5月8日

門票購買時間：上午10時起

門票購買平台：快達票HK Ticketing*及大麥網

*每次交易最多可購買 4 張同場次及同票價的門票

*門票手續費：每張$35

售票詳情可瀏覽大會專頁。

https://www.instagram.com/volleyballnationsleaguehk/。

世界女排聯賽香港2026｜座位表

中國女排已抵港

世界女排聯賽香港站下周上演，中國女排今日（5日）率先與香港球迷近距離接觸，中國隊成員逐一大騷廣東話，更與港青切磋，氣氛熱烈，在場約2000名入場球迷也樂在其中。

中國女排抵港與球迷交流 龔翔宇為港青打氣