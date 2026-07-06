世界女排聯賽香港站｜中國女排抵港與球迷交流　龔翔宇為港青打氣

世界女排聯賽香港站下周上演，中國女排今日（5日）率先與香港球迷近距離接觸，中國隊成員逐一大騷廣東話，更與港青切磋，氣氛熱烈，在場約2000名入場球迷也樂在其中。

攝影：梁鵬威



每年的世界女排聯賽香港站前，中國女排皆在賽前與香港球迷交流，中國隊今早抵港後，隨即前往啟德體藝館，與約2千名觀眾見面，現場氣氛熱鬧。隊長龔翔宇、得分主力莊宇珊、王媛媛等再次與香港球迷見面依舊親切，面帶笑容，與小球迷互動時也溫柔體貼，沒有包袱。中國排球協會主席兼中國女排傳奇球員賴亞文亦現身，讓資深球迷倍感驚喜。

（梁鵬威攝）

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中國女排對香港並不陌生，登場時球員們逐一展示不太標準的廣東話，介紹自己，各成員其後略展身手，球迷反應熱烈。中國隊成員與小將們交流，同時指導她們，最後更與港隊青年軍切磋，龔翔宇興奮地拿著咪帶領全場觀眾打氣，高喊「香港隊加油！」，場面逗趣。

龔翔宇。（梁鵬威攝）

中國女排與港隊青年軍合照。（梁鵬威攝）

（梁鵬威攝）

中國女排在交流後，在體藝館競技場進行簽名會，不少球迷別出心裁，當中包括從80年代世界女排超霸盃（世界女排聯賽前身）支持至今﹑波齡逾30年的李先生，帶着厚厚的一疊卡紙，每張卡紙都是他親自精心設計，並印有不同球員的動畫化照片，交給女排球員們逐一簽名。

現時中國女排中，李先生最欣賞年輕副攻手黃奧芊，「她（黃奧芊）長得太像雅典奧運時期的球員趙蕊蕊了。」

（陳綵瑤攝）

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世界女排聯賽總決賽月底將在澳門上演，而香港是總決賽前最後一站，中國女排以東道主身份確定一席位。中國女排戰畢兩站後，暫列第8，先後與加拿大﹑烏克蘭﹑多明尼加共和國及意大利交手。

世界女排聯賽香港站中國隊賽程



7月8日（三）晚上8:30 中國 對 加拿大

7月9日（四）晚上8:30 中國 對 烏克蘭

7月11日（六）晚上8:00 中國 對 多明尼加共和國

7月12日（日）晚上8:00 中國 對 意大利

