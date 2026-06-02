足球盛事地獄賽程 通宵睇波後第二日要返工？足球員教你極速回氣

四年一度的世界足球盛事即將來臨！今屆賽事由北美三國聯辦，雖然規模更盛大，但對於香港球迷來說，今屆的開波時段絕對是一大考驗。由於時差關係，不少焦點賽事都落在深夜或清晨的「通宵波」時段。要捱夜睇足全程，翌日還要維持好好的精神狀態應付返工，絕對需要強大的體力及精神支撐，而4位本地足球猛將亦為世界足球盛事做好準備，並分享了他們的提神與維持體力方法！



鎖定重點日子（香港時間）： 賽事 日子 時間 揭幕戰 墨西哥 對 南非 2026年6月12日 (五) 3:00am 決賽 2026年7月20日（一） 3:00am

2026世界足球盛事小組賽賽程

面對這個「地獄賽程」，不只球迷頭痛，一眾香港足球員同樣嚴陣以待。他們在盛事期間除了要「睇波」緊貼戰況，翌日還要應付高強度的日常訓練、教波及出席各類活動。要在這個忙碌時期維持全日極佳的體力與精神狀態，4位本地足球猛將一致推薦一回氣法寶！

香港足球猛將親證！無懼通宵波 隔日依然精力充沛

要兼顧頂級賽事與日常操練，4位球員對這款提神法寶各有深刻體會，而他們一致推薦的秘密武器，正是新升級WholeLove極濃秘魯黑瑪卡！日常服用有助他們增強體能、提升精神及抗疲勞。

4位本地足球猛將一致推薦WholeLove極濃秘魯黑瑪卡。

• 港隊隊長葉鴻輝：「6月收lea在即，又要迎接四年一度足球盛事，我最近有新升級WholeLove黑瑪卡幫我保持精神狀態，希望睇到通宵波又可以繼續第二日嘅高強度訓練！」

• 港隊傳奇前鋒陳肇麒：「新升級WholeLove 50倍極濃秘魯黑瑪卡幫我提升精神，即使通宵睇波再直落教波，我都輕鬆應付到。」

• 前港隊隊長陳偉豪：「我最近有全新升級WholeLove 50倍黑瑪卡，幫我更快恢復體力同精神狀態，最近每日都精力充沛，感覺後生咗唔少！」

• 香港花式足球運動員施寶盛：「我嘅秘密絕技就係新升級WholeLove極濃秘魯黑瑪卡，最近嘅操練都feel到體能提升咗，等我可以專注訓練嚟緊每一場比賽同表演。」

全新升級至50倍濃度 榮膺市場「雙料No.1」

能夠獲得一眾香港傳奇足球員青睞，全因WholeLove極濃秘魯黑瑪卡（加強版）迎來了全面大升級。升級版誠意十足，濃度飆升至50倍，總含量高達100萬mg！濃度愈高，效果自然愈強，不但能顯著提升男士力量表現、持久力及回氣度，亦有助女士改善月事不適及美肌，特別適合經常熬夜及上班族以改善工作及運動表現。產品更採用了產自秘魯、極為稀有且難以培植的「黑瑪卡」，這種原料被譽為「瑪卡中的黑鑽石」。

WholeLove極濃秘魯黑瑪卡獲瑪卡濃度No.1及連續2年全港銷售No.1。

產品在市場上更榮獲兩大「No.1」認證，它擁有濃度No.1*及新認證連續2年榮登全港銷售No.1^的寶座，深受消費者信賴。加上產品備有醫生推薦配方，採用100%全天然無藥性配方，無副作用品質安全可靠，讓大眾除了在熬夜睇波時有充足精神，日常亦能長期維持最佳體力及活力。

WholeLove極濃秘魯黑瑪卡 萬寧出位價只限6月6日（星期六）

WholeLove極濃秘魯黑瑪卡6月6日萬寧出位價。

想提早為「通宵波」做好準備，就絕對不能錯過新升級WholeLove極濃秘魯黑瑪卡於6月6日的萬寧出位價優惠：

• 出位價日期：2026年6月6日（星期六）只限1天

• 激抵優惠：買1件$284；買2件平均$256/件^^（標準價 $399/件）

• 銷售點：香港及澳門萬寧有售：https://bit.ly/4nMERZJ

6月6日是新升級WholeLove極濃秘魯黑瑪卡 今年最後一次出位價優惠，全年至抵，數量有限，售完即止！各位球迷及上班族，快把握機會入貨，確保每日都保持極佳精神狀態！

*比較2023年香港萬寧以黑瑪卡作為主要成分的產品聲稱之濃度

^根據安栢市場策劃(香港)有限公司於2024年6至7月及2025年6至7月進行的男士保健產品消費行為市場調查報告結果。

^^貨品及推廣優惠期只限2026年6月6日，須買上述指定件數方享折扣優惠，數量有限，售完即止。貨品及推廣優惠只限指定店鋪提供，所有價格以店鋪為準。如有爭議，WholeLove/華人藥業及萬寧保留最終之決定權。

（資料由客戶提供）