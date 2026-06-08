世界盃2026．歷屆回顧｜1986年馬勒當拿球王降臨 上帝之手成經典
撰文：顏銘輝 李思詠
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回顧1986年世界盃，這是第13屆世界盃，世人見證球王誕生，馬勒當拿帶領阿根廷贏得冠軍。最令人難忘一戰莫過於8強阿根廷對英格蘭，馬勒當拿梅開二度，第一個入球就是「上帝之手」，第2球則盡顯個人技術，他由中場開始帶波，扭過幾個英格蘭球員，殺入禁區射入。
當年25歲的馬勒當拿以隊長身份，帶領阿根廷出戰這屆於墨西哥舉行的世界盃。阿根廷在分組賽2勝1和，以首名晉身16強，之後淘汰烏拉圭入8強。阿根廷8強對英格蘭的比賽是今屆的經典，全因馬勒當拿的兩個入球，他的第一球是用手撞入，被稱為「上帝之手」，突尼西亞球證Ali Bin Nasser看不到他手球，入球有效。
其後，馬勒當拿名正言順攻入英格蘭大門，他從中場開始引球推進，擺脫英格蘭中場及後衛的阻截，扭入禁區射入。憑馬勒當拿的兩個入球，阿根廷以2：1淘汰英格蘭。4強阿根廷對比利時，又是馬勒當拿的表演，他梅開二度，助球隊以2：0淘汰比利時。最終，阿根廷在決賽以3：2贏西德，捧走世界盃。
馬勒當拿8強對英格蘭的兩個經典入球：
世界盃2026｜回顧1986年世界盃獲獎名單
冠軍：阿根廷
亞軍：西德
季軍：法國
殿軍：比利時
神射手：連尼加Gary Lineker（6球）
世界盃2026｜回顧1986年世界盃小資料
主辦國：墨西哥
參賽隊伍：24隊
比賽場數：52場
比賽日子：30日
球場數目：12個
總入球：132球（場均2.54球）