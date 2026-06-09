世界盃2026．歷屆回顧｜2002年巴西3R無堅不摧　中國首度參賽全敗

回顧2002年世界盃，這是第17屆世界盃，也是千禧年後首屆，亦是首次在亞洲舉行的世界盃。中國首度入圍決賽周，但分組賽全敗出局；上屆亞軍巴西以「3R」朗拿度、李華度及朗拿甸奴攻堅，終勝出捧盃，第5度贏世界盃。



史上最接近香港的一屆世界盃，一來在日本及韓國舉行，不但適合香港球迷飛去當地親身觀賽，直播時間亦非常好，香港球迷不用「捱眼瞓」；二來中國歷史性打入決賽周，全國各地以至香港都十分關注這屆賽事。中國與巴西、土耳其及哥斯達黎加同組，雄心壯志，結果3戰全敗，成為三零部隊。

朗拿度（右）在決賽兩度破門，帶領巴西擊敗德國。（Getty Images）

中國隊首戰世界盃決賽周，3戰全敗並沒有入球。（Getty Images）

巴西陣容鼎盛，前線有「3R」朗拿度、李華度及朗拿甸奴，中後場則有基拔圖施華、盧斯奧、卡富及卡路士等。巴西分組賽3戰全勝，之後在淘汰賽先後擊敗比利時、英格蘭及土耳其，打入決賽，與德國爭霸。德國雖有簡尼把守最後一關，但巴西的朗拿度下半場兩度破門，巴西終以2：0勝出，第5度贏得世界盃。朗拿度以8個入球成為這屆的神射手。

巴西3R是朗拿度（右）、朗拿甸奴（左）及李華度。（Getty Images）

世界盃2026．歷屆回顧｜2002年世界盃獲獎名單

冠軍：巴西

亞軍：德國

季軍：土耳其

殿軍：韓國

神射手：朗拿度 Ronaldo（8球）



世界盃2026．歷屆回顧｜2002年世界盃小資料

主辦國：韓國、日本

參賽隊伍：32隊

比賽數目：64場

比賽日子：31日

球場數目：20個

總入球：161球（場均2.52球）

