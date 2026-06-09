世界盃2026．歷屆回顧｜2006年施丹鐵頭功領紅　大簡率意大利登頂

回顧2006年世界盃，這是第18屆世界盃，意大利憑簡拿華路、馬特拉斯及保方等築起的鋼鐵防線，一路過關斬將，最終在決賽以互射12碼擊敗有施丹被逐的法國，國家史上第4次封王。



這屆世界盃由德國主辦，留下很多精彩比賽，由冠軍意大利說起，他們擁有簡拿華路、馬特拉斯、格羅素及保方等守將，還有迪比亞路、托迪、派路等中場前球員。他們以穩健的防守為基礎，一路晉級，分組賽2勝1和，以首名晉級，僅失一球，而那球失球是來自薩卡度的烏龍。

意大利16強對澳洲是該屆其中一場著名的比賽，意軍有馬特拉斯被逐，與澳洲激戰至補時仍互無紀錄，「偉大的左後衛」格羅素在補時博到12碼，由托迪操刀射入，一球奠勝晉級，CCTV評述員黃健翔的激情解說更震驚了萬千網民。意大利之後在8強以3：0贏烏克蘭，再在4強加時贏德國2：0，躋身決賽。

由簡拿華路帶領的意大利贏得2006年世界盃冠軍。（Getty Images）

這屆的決賽相當精彩，意大利鬥法國，踢完今場退役的施丹在7分鐘為法國開紀錄，馬特拉斯在19分鐘追平。兩隊維持1：1完場，進入加時。在110分鐘，施丹突然用頭頂向馬特拉斯，後者倒地，施丹被罰紅牌離場。兩隊加時沒有入球，意大利在互射12碼5輪全中，以5：3擊敗法國捧盃。

在法國的晉級路上，施丹盡顯大師級的實力，包括在4強射入12碼領球隊擊敗葡萄牙。（Getty Images）

這屆尚有一些精彩難忘比賽，例如分組賽澳洲對克羅地亞，英格蘭球證普爾向克羅地亞後衛施蒙歷出示了3面黃牌，才將他驅逐離場。

此外，8強英格蘭對葡萄牙，朗尼蓄意踩人，球會隊友C朗拿度向球證告發他，令朗尼紅牌被逐，更傳兩人關係交惡，但在曼聯領隊費格遜從中調停下和解，這場英格蘭互射12碼出局。

朗尼蓄意踩人，在8強被逐離場。（Getty Images）

英格蘭8強對葡萄牙，碧咸受傷離場後痛哭。（Getty Images）

世界盃2026．歷屆回顧｜2006年世界盃獲獎名單

冠軍：意大利

亞軍：法國

季軍：德國

殿軍：葡萄牙

神射手：高路斯 Miroslav Klose（5球）



世界盃2026．歷屆回顧｜2006年世界盃小資料

主辦國：德國

參賽隊伍：32隊

比賽數目：64場

比賽日子：31日

球場數目：12個

總入球：147球（場均2.3球）

