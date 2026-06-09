世界盃2026．歷屆回顧｜2010年西班牙傳控稱王　蘇亞雷斯手球報國

回顧2010年世界盃，這是第19屆世界盃，也是首次在非洲舉行的世界盃。西班牙雖然分組賽首戰輸波，但之後愈戰愈勇，其傳控踢法爐火純青，令對手絕望，最終他們在加時擊敗荷蘭捧盃，國家歷史上首次封王。



恩尼斯達在決賽攻入全場唯一一入球。（Getty Images）

這屆世界盃在南非舉行，應屆歐國盃冠軍西班牙是熱門，他們以巴塞隆拿的球員及戰術為骨幹，擁有沙維、恩尼斯達、布斯基斯、碧基、韋拿等主力。雖然西班牙首場分組賽不敵瑞士，但之後連勝洪都拉斯及智利，首名出線。

西班牙的傳控可說令其他球隊絕望，腳在他們腳下，其他球隊無法搶到，就算一時搶到，西班牙迫搶快，很快就會重新掌握控球。他們淘汰賽對葡萄牙、巴拉圭及德國皆以1：0勝出。到決賽對荷蘭，兩隊在90分鐘互交白卷，西班牙中場恩尼斯達在116分鐘一箭定江山，助西班牙首奪世界盃。

西班牙贏得2010年世界盃冠軍。（Getty Images）

這屆最經典的比賽是16強英格蘭對德國，當英格蘭落後1：2時，林柏特的射門中楣彈出，慢鏡所見皮球已完全過白界，但球證認為不是入球，最終英格蘭輸到1：4。林柏特這一球影響深遠，令到國際足壇加快引入科技協助執法，例如門線技術。

林柏特的射門被指不過白界，影響未來足球發展。（Getty Images）

此外，烏拉圭對加納的8強，踢到加時最後階段，加納有個黃金機會，烏拉圭前鋒蘇亞雷斯就在門線前用手將皮球擋出，他當然被逐離場，但加納射失12碼，最終兩隊120分鐘後打和，要以互射12碼分勝負。烏拉圭在互射12碼勝出，所以蘇亞雷斯這球「門將上身」可說是球隊出線的關鍵。

蘇亞雷斯在加時前用手擋出「必入球」，是烏拉圭打入4強的一大功臣。（Getty Images）

世界盃2026．歷屆回顧｜2010年世界盃獲獎名單

冠軍：西班牙

亞軍：荷蘭

季軍：德國

殿軍：烏拉圭

神射手：湯馬士梅拿 Thomas Müller（5球）



世界盃2026．歷屆回顧｜2010年世界盃小資料

主辦國：南非

參賽隊伍：32隊

比賽數目：64場

比賽日子：31日

球場數目：10個

總入球：145球（場均2.27球）

