世界盃2026．歷屆回顧｜2014年德國掄元　蘇亞雷斯咬人遭重罰

回顧2014年世界盃，這是第20屆世界盃，被視為大熱門的主辦國巴西在4強驚天大敗，以1：7不敵德國，而德國最終在決賽靠馬里奧葛斯的加時入球，以1：0擊敗美斯領軍的阿根廷，贏得國家史上第4座世界盃。



德國在這屆被編入4隊實力最接近的G組，但他們首仗以4：0大勝葡萄牙，雖然其後和加納2：2，但最後一輪以1：0贏美國，獲首名晉級。德國在淘汰賽頭兩場都贏得險，先在16強加時贏阿爾及利亞2：1，再在8強硬撼法國小勝1：0。

德國贏得2014年世界盃冠軍。（Getty Images）

至於德國4強對巴西，這場足以記入世界盃史冊，主辦國巴西大崩潰，德國以7：1大勝！德國在決賽與美斯領軍的阿根廷周旋90分鐘互無紀錄，到加時的113分鐘，後備入替的馬里奧葛斯建奇功，助德國以1：0勝出，贏得世界盃冠軍。巴西4強大敗，與球星尼馬受傷缺陣有關，尼馬在8強對哥倫比亞中被蘇尼加撞傷椎骨，提早結束世界盃之旅。巴西轉戰季軍戰，亦似無心戀戰，再大敗一場，以0：3不敵雲高爾為帥的荷蘭。

巴西在4強戰慘敗德國1：7。（Getty Images）

數這屆其中一個最令人難忘的時刻，不可不提烏拉圭前鋒蘇亞雷斯咬人！在分組賽烏拉圭對意大利中，蘇亞雷斯突然咬意大利後衛基亞連尼的肩部，事後被國際足協禁賽9場，並禁止參與足球運動4個月。

蘇亞雷斯咬人後，坐在地上，按住自己的牙齒。（Getty Images）

世界盃2026．歷屆回顧｜2014年世界盃獲獎名單

冠軍：德國

亞軍：阿根廷

季軍：荷蘭

殿軍：巴西

神射手：J洛迪古斯 James Rodríguez（6球）



世界盃2026．歷屆回顧｜2014年世界盃小資料

主辦國：巴西

參賽隊伍：32隊

比賽數目：64場

比賽日子：32日

球場數目：12個

總入球：171球（場均2.67球）

