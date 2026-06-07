世界盃2026．歷屆回顧｜1982年群星雲集　40歲索夫領意大利奪金盃

回顧1982年世界盃，這是第12屆世界盃，首次有24支球隊參賽，意大利力挫波蘭及西德，贏得國家史上第3座世界盃冠軍。



索夫以40歲之齡，把守意大利的大門，領球隊贏得冠軍。（Getty Images）

這屆世界盃在西班牙舉行，首次有24支球隊參賽，大洋洲亦有新西蘭作代表，而非洲則有阿爾及利亞及喀麥隆，其中阿爾及利亞在首場分組賽爆冷贏過西德。

24支球隊分為6組，每組頭兩名打第2階段分組賽，12隊分為4組，每組3隊，小組首名晉身4強淘汰賽。在40歲隊長索夫帶領下，意大利在第2階段分組賽連贏阿根廷及巴西，4強遇上波蘭，羅斯梅開二度贏2：0。

意大利射手羅斯贏得神射手。（Getty Images）

入到決賽，意大利面對那支擁有路明尼加及畢列拿的西德，連入3球，雖然西德末段破蛋，但意大利仍以3：1勝出，贏得史上第3座世界盃。意大利射手羅斯攻入6球，成為這屆神射手，力壓射入5球的路明尼加。

除意大利及西德外，幾支勁旅都有球星坐鎮，例如巴西有薛高，法國就有柏天尼，而阿根廷則有馬勒當拿，可說群星雲集。

世界盃2026．歷屆回顧｜1982年世界盃獲獎名單

冠軍：意大利

亞軍：西德

季軍：波蘭

殿軍：法國

神射手：羅斯 Paolo Rossi（6球）



世界盃2026．歷屆回顧｜1982年世界盃小資料

主辦國：西班牙

參賽隊伍：24隊

比賽數目：52場

比賽日子：29日

球場數目：17個

總入球：146球（場均2.81球）

