世界盃2026．歷屆回顧｜1978年阿根廷本土挫荷蘭捧盃　首次封王

回顧1978年世界盃，這是第11屆世界盃，上屆亞軍荷蘭再度殺入決賽，踢到加時不敵阿根廷1：3，再度無緣冠軍，而阿根廷就成為第6支贏得世界盃的球隊。



這屆的主辦國是阿根廷，他們在首輪分組賽僅以次名晉級第2階段的分組賽，在第2階段分組賽B組頭兩輪，阿根廷及巴西同樣一勝一和，而巴西末戰以3：1贏波蘭。如果阿根廷想獲小組首名入決賽，在較後時間對秘魯必須要淨勝4球或以上。然而，秘魯在過去5場合共才失6球。不過，神奇的事出現，阿根廷以6：0大炒秘魯，取得小組首名入決賽。這場比賽後，有很多陰謀論出現，例如有傳秘魯的門將本身是阿根廷人。

阿根廷首次捧走世界盃。（Getty Images）

阿根廷在決賽面對A組首名的荷蘭，阿根廷由甘巴斯開紀錄，而荷蘭就由南寧加末段建功追平；南寧加大有來頭，他踢完這屆賽事後，在1982年曾來港踢精工。法定時間1：1，阿根廷在加時攻入兩球，以3：1擊敗荷蘭，首次封王。阿根廷的甘巴斯今屆攻入6球，成為神射手。

世界盃2026．歷屆回顧｜1978年世界盃獲獎名單

冠軍：阿根廷

亞軍：荷蘭

季軍：巴西

殿軍：意大利

神射手：甘巴斯 Mario Kempes（6球）



世界盃2026．歷屆回顧｜1978年世界盃小資料

主辦國：阿根廷

參賽隊伍：16隊

比賽數目：38場

比賽日子：25日

球場數目：6個

總入球：102球（場均2.68球）

