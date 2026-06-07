世界盃2026．歷屆回顧｜1974年碧根鮑華鬥告魯夫　西德勝荷蘭奪標

回顧1974年世界盃，這是第10屆世界盃，球壇雙雄告魯夫及碧根鮑華正面交鋒！最終，「凱撒大帝」碧根鮑華帶領西德在決賽，以2：1擊敗由告魯夫帶領的全能足球荷蘭。



今屆賽事由西德主辦，16支球隊分成4組，每組頭兩名晉級，再進行第2階段分組賽，8隊分為兩組，最後兩組首名踢決賽爭冠軍。最終，主辦國西德與荷蘭會師決賽，兩大球壇宗師級代表人物碧根鮑華及告魯夫各領一軍，正面交鋒。

西德贏得1974年的世界盃冠軍。（Getty Images）

告魯夫遺憾未能領荷蘭贏得世界盃冠軍。（Getty Images）

西德除了有碧根鮑華指揮防線，還有「轟炸機」武勒攻堅，至於告魯夫的荷蘭主張踢全能足球，十上十落，有尼斯堅斯等好手坐鎮。在決賽，尼斯堅斯為荷蘭先開紀錄，其後西德由畢列拿及武勒各入一球，以2：1反勝奪冠。此外，有李維連奴及渣仙奴的巴西在季軍戰不敵波蘭0：1。

世界盃2026．歷屆回顧｜1974年世界盃獲獎名單

冠軍：西德

亞軍：荷蘭

季軍：波蘭

殿軍：巴西

神射手：拉圖 Grzegorz Lato（7球）



世界盃2026．歷屆回顧｜1974年世界盃小資料

主辦國：西德

參賽隊伍：16隊

比賽數目：38場

比賽日子：25日

球場數目：9個

總入球：97球（場均2.55球）

