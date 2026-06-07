世界盃2026十大必看球星　C朗美斯再領銜　沙拿哈利卡尼誓破魔咒

2026世界盃將於本港時間6月12日凌晨正式揭幕，今屆賽事歷史性擴軍至48隊，競爭形勢更為複雜。無論是資深球迷還是四年一度「湊熱鬧」分子，以下10位球星都是今屆世界盃最值得留意。



現年41歲的C朗拿度（Cristiano Ronaldo），是本屆世界盃最具話題性的傳奇球員。作為5屆金球獎得主，這極有可能是他國際賽生涯的最後機會。近年轉戰沙特聯賽的他，雖然體能與全盛時期有所落差，但今季為艾納斯轟入30個入球，其門前觸覺以及極高的射門轉化率證明他寶刀未老。在精神層面上對勝利與榮譽的渴望，C朗亦從未減退，希望為葡萄牙再度帶來錦標。C朗職業生涯贏過歐國盃及歐國聯等主要榮譽，唯獨與世界盃緣慳一面，今屆將是他補上職業生涯最後一塊拼圖的最後機會。

今屆將是C朗拿度補上職業生涯最後一塊拼圖的最後機會。（Getty Images）

上屆帶領阿根廷捧盃、正式登基的「球王」美斯（Lionel Messi），今屆以衛冕身份再上征途，個人第6度踏上世界盃賽場，將會在分組賽期間度過39歲生日。現效力美職聯國際邁亞密的美斯，擁有世上最具穿透力的傳球視野與節奏掌控能力，能有效地為隊友創造空間。美斯已成為人生贏家，今屆看點是能否帶領阿根廷衛冕，以及個人還差3入球就會追平德國前鋒高路斯（Miroslav Klose）創下的16球世界盃總入球數記錄。美斯在世界盃前遭遇肌肉疲勞傷病，令其出戰場數與狀態蒙上陰影。

美斯本屆看點是能否帶領阿根廷衛冕以及能否打破世界盃個人入球數記錄。（Getty Images）

現正效力西甲豪門皇家馬德里的法國隊長麥巴比（Kylian Mbappe），正值27歲的當打之年，是球壇目前最具主宰力的鋒線球員。2018世界盃，19歲麥巴比橫空出世，首次登上世界最高舞台便奪冠，4年後麥巴比在決賽上演帽子戲法，惜在互射十二碼中不敗阿根廷，屈居亞軍。兩戰世盃一冠一亞，個人轟入12個球，這份成績表讓不少巨星都望塵莫及。今屆，麥巴比在維持突破能力、高效得分武器的同時，踢法變得更加成熟，作為法國隊長的他需要在今屆發揮領袖氣質，帶領球隊再闖高峰。

麥巴比將衝擊生涯第二次世界盃冠軍。（Getty Images）

現年34歲的尼馬（Neymar）曾是森巴軍團進攻核心，近年職業生涯飽受傷患困擾，直到最後時刻才搭上巴西26人大軍尾班車，但之後再次遭遇右小腿二級撕裂傷，出戰成疑。尼馬對於巴西足球的意義早已高於競技本身，他的偶像精神屬性是巴西隊的定心丸、巴西球迷的信仰所在。安察洛堤堅定將尼馬納入名單內，但不能保證尼馬出場時間。今屆尼馬能否順利披甲上陣，將成為球迷關注與討論的熱話。

一代巴西領袖尼馬能否完美謝幕？（Getty Images）

曼城神鋒夏蘭特（Erling Haaland）迎來了他職業生涯的首次征戰世界盃。挪威國家隊時隔28年再度晉身決賽周，全靠這位高效入球機器的強大火力。夏蘭特作為世界頂級中鋒，近期狀態火爆，外圍賽8場比賽打入16球，每場比賽均有入球進賬。聯賽打入27球榮膺英超神射手，效率堪稱恐怖。夏蘭特擁有憑一己之力帶領挪威取得勝利的可能，如隊友能給予他更多支援，挪威將有望成為黑馬。

挪威擁有全世界最強的9號球員夏蘭特。（Getty Images）

現年33歲的孫興慜目前依然是韓國無可替代的精神領袖。雖然他已轉投美職聯，韓國陣中亦有巴黎聖日耳門的李康仁等年輕球員擔起大旗，但孫興慜在陣中的大賽經驗與震懾力仍是球隊的靈魂，他的突破與無球跑動能力、死球處理等仍是韓國的最大武器。

「亞洲一哥」孫興慜。（Getty Images）

現年25歲、效力西甲皇家蘇斯達的久保建英，已正式蜕變為日本國家隊的進攻核心。久保建英憑細膩的腳下功夫、極低的身體重心以及優秀的控球擺脫能力、傳球視野，使他擁有「日本美斯」之稱。作為球隊中場大腦，他最亮眼的招數在於其「手術刀式」的直線傳球，以及在禁區頂的節奏轉換。立足於五大聯賽，久保健英已適應歐美優秀球員的防守強度，能夠盡情展現出他的護球與組織水平。

外表可愛，技術細膩的日本中場久保健英受到不少球迷喜愛。（Getty Images）

現年33歲的埃及隊長沙拿（Mohamed Salah），作為當今球壇最頂尖的逆足翼鋒之一，在右路的切入射門能力已入化境。在非洲區外圍賽中，他個人狂轟9球，帶領埃及以不敗姿態強勢晉級決賽周。但埃及在世界盃歷史上仍未贏過一場比賽，在整體實力平平的埃及陣中，沙拿承受極大的戰術與精神壓力，對手往往採取針對性的區域防守對其進行圍剿。因此，沙拿在包圍中展現個人突破能力是埃及破敵關鍵。

沙拿的發揮將影響埃及隊能到達的高度。（Getty Images）

18歲「超級神童」耶馬（Lamine Yamal）首度踏上世界盃舞台，自2024年歐國盃一戰成名後，如今更成長為國家隊不可或缺的進攻核心。憑藉其驚人的爆發力、世界級的「單對單」盤扭技術以及與年齡不符的超高球商，耶馬已成為後衛的噩夢。現在耶馬需要在世界盃舞台上奠定新一代巨星地位，繼續展現天賦。但他在季尾大腿後肌傷患而收咧，仍在努力爭取及時康復。

耶馬需要在世界盃舞台上奠定新一代巨星地位。（Getty Images）

英格蘭隊長兼靈魂中鋒哈利卡尼（Harry Kane），身披9號球衣，第三度征戰世界盃。他是現代「全能中鋒」的教科書式範本，不僅具備傳統中鋒的禁區遏制力、頭槌及左右腳射術，更擁有中場的策應與傳球能力。這位效力德甲拜仁慕尼黑的神射手，雖然個人獎項無數，亦曾奪得2018年世界盃金靴獎，但職業生涯至今竟與任何國際大賽冠軍擦肩而過。如能隨英格蘭隊在世界盃上取得好成績，哈利卡尼將是金球獎的有力爭奪者。