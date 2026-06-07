世界盃2026十大必看球星 C朗美斯再領銜 沙拿哈利卡尼誓破魔咒
2026世界盃將於本港時間6月12日凌晨正式揭幕，今屆賽事歷史性擴軍至48隊，競爭形勢更為複雜。無論是資深球迷還是四年一度「湊熱鬧」分子，以下10位球星都是今屆世界盃最值得留意。
現年41歲的C朗拿度（Cristiano Ronaldo），是本屆世界盃最具話題性的傳奇球員。作為5屆金球獎得主，這極有可能是他國際賽生涯的最後機會。近年轉戰沙特聯賽的他，雖然體能與全盛時期有所落差，但今季為艾納斯轟入30個入球，其門前觸覺以及極高的射門轉化率證明他寶刀未老。在精神層面上對勝利與榮譽的渴望，C朗亦從未減退，希望為葡萄牙再度帶來錦標。C朗職業生涯贏過歐國盃及歐國聯等主要榮譽，唯獨與世界盃緣慳一面，今屆將是他補上職業生涯最後一塊拼圖的最後機會。
上屆帶領阿根廷捧盃、正式登基的「球王」美斯（Lionel Messi），今屆以衛冕身份再上征途，個人第6度踏上世界盃賽場，將會在分組賽期間度過39歲生日。現效力美職聯國際邁亞密的美斯，擁有世上最具穿透力的傳球視野與節奏掌控能力，能有效地為隊友創造空間。美斯已成為人生贏家，今屆看點是能否帶領阿根廷衛冕，以及個人還差3入球就會追平德國前鋒高路斯（Miroslav Klose）創下的16球世界盃總入球數記錄。美斯在世界盃前遭遇肌肉疲勞傷病，令其出戰場數與狀態蒙上陰影。
現正效力西甲豪門皇家馬德里的法國隊長麥巴比（Kylian Mbappe），正值27歲的當打之年，是球壇目前最具主宰力的鋒線球員。2018世界盃，19歲麥巴比橫空出世，首次登上世界最高舞台便奪冠，4年後麥巴比在決賽上演帽子戲法，惜在互射十二碼中不敗阿根廷，屈居亞軍。兩戰世盃一冠一亞，個人轟入12個球，這份成績表讓不少巨星都望塵莫及。今屆，麥巴比在維持突破能力、高效得分武器的同時，踢法變得更加成熟，作為法國隊長的他需要在今屆發揮領袖氣質，帶領球隊再闖高峰。
現年34歲的尼馬（Neymar）曾是森巴軍團進攻核心，近年職業生涯飽受傷患困擾，直到最後時刻才搭上巴西26人大軍尾班車，但之後再次遭遇右小腿二級撕裂傷，出戰成疑。尼馬對於巴西足球的意義早已高於競技本身，他的偶像精神屬性是巴西隊的定心丸、巴西球迷的信仰所在。安察洛堤堅定將尼馬納入名單內，但不能保證尼馬出場時間。今屆尼馬能否順利披甲上陣，將成為球迷關注與討論的熱話。
曼城神鋒夏蘭特（Erling Haaland）迎來了他職業生涯的首次征戰世界盃。挪威國家隊時隔28年再度晉身決賽周，全靠這位高效入球機器的強大火力。夏蘭特作為世界頂級中鋒，近期狀態火爆，外圍賽8場比賽打入16球，每場比賽均有入球進賬。聯賽打入27球榮膺英超神射手，效率堪稱恐怖。夏蘭特擁有憑一己之力帶領挪威取得勝利的可能，如隊友能給予他更多支援，挪威將有望成為黑馬。
現年33歲的孫興慜目前依然是韓國無可替代的精神領袖。雖然他已轉投美職聯，韓國陣中亦有巴黎聖日耳門的李康仁等年輕球員擔起大旗，但孫興慜在陣中的大賽經驗與震懾力仍是球隊的靈魂，他的突破與無球跑動能力、死球處理等仍是韓國的最大武器。
現年25歲、效力西甲皇家蘇斯達的久保建英，已正式蜕變為日本國家隊的進攻核心。久保建英憑細膩的腳下功夫、極低的身體重心以及優秀的控球擺脫能力、傳球視野，使他擁有「日本美斯」之稱。作為球隊中場大腦，他最亮眼的招數在於其「手術刀式」的直線傳球，以及在禁區頂的節奏轉換。立足於五大聯賽，久保健英已適應歐美優秀球員的防守強度，能夠盡情展現出他的護球與組織水平。
現年33歲的埃及隊長沙拿（Mohamed Salah），作為當今球壇最頂尖的逆足翼鋒之一，在右路的切入射門能力已入化境。在非洲區外圍賽中，他個人狂轟9球，帶領埃及以不敗姿態強勢晉級決賽周。但埃及在世界盃歷史上仍未贏過一場比賽，在整體實力平平的埃及陣中，沙拿承受極大的戰術與精神壓力，對手往往採取針對性的區域防守對其進行圍剿。因此，沙拿在包圍中展現個人突破能力是埃及破敵關鍵。
18歲「超級神童」耶馬（Lamine Yamal）首度踏上世界盃舞台，自2024年歐國盃一戰成名後，如今更成長為國家隊不可或缺的進攻核心。憑藉其驚人的爆發力、世界級的「單對單」盤扭技術以及與年齡不符的超高球商，耶馬已成為後衛的噩夢。現在耶馬需要在世界盃舞台上奠定新一代巨星地位，繼續展現天賦。但他在季尾大腿後肌傷患而收咧，仍在努力爭取及時康復。
英格蘭隊長兼靈魂中鋒哈利卡尼（Harry Kane），身披9號球衣，第三度征戰世界盃。他是現代「全能中鋒」的教科書式範本，不僅具備傳統中鋒的禁區遏制力、頭槌及左右腳射術，更擁有中場的策應與傳球能力。這位效力德甲拜仁慕尼黑的神射手，雖然個人獎項無數，亦曾奪得2018年世界盃金靴獎，但職業生涯至今竟與任何國際大賽冠軍擦肩而過。如能隨英格蘭隊在世界盃上取得好成績，哈利卡尼將是金球獎的有力爭奪者。