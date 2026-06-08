世界盃2026．歷屆回顧｜1990年西德阻阿根廷衛冕　38歲米拿創傳奇

回顧1990年世界盃，這是第14屆世界盃，由碧根鮑華擔任主帥的西德，以馬圖斯、布林美、禾拉、奇連士文等為骨幹，在決賽以1：0險勝馬勒當拿做隊長的阿根廷，贏得冠軍。



西德在1990年世界盃表現神勇，射手奇連士文深受球迷歡迎。（Getty Images）

碧根鮑華在1974年作為隊長帶領西德贏世界盃，16年後，他換個身份，成為教練助西德歷來第三次封王。西德在晉級路上亦贏得有說服力，分組賽首名出線，16強淘汰荷蘭，8強贏捷克斯洛伐克，4強以互射12碼擊敗英格蘭，到決賽就憑布林美的12碼一箭定江山，擊敗阿根廷捧盃。馬勒當拿的阿根廷功敗垂成，未能衛冕。

隊長馬圖斯（右）為西德捧起世界盃。（Getty Images）

這屆的神射手是意大利的史基拉斯，他在這屆攻入6球，包括在季軍戰與巴治奧各入一功，帶領意大利以2：1擊敗英格蘭。

數這屆奇兵，肯定是非洲的喀麥隆，他們爆冷以首名晉級16強，達38歲高齡的「米拿大叔」米拿梅開二度，領球隊淘汰哥倫比亞入8強，但不敵英格蘭出局。

英格蘭在4強被西德以互射12碼淘汰後，中場加斯居尼（右）失望流淚。（Getty Images）

世界盃2026．歷屆回顧｜1990年世界盃獲獎名單

冠軍：西德

亞軍：阿根廷

季軍：意大利

殿軍：英格蘭

神射手：史基拉斯Salvatore Schillaci（6球）



世界盃2026．歷屆回顧｜1990年世界盃小資料

主辦國：意大利

參賽隊伍：24隊

比賽場數：52場

比賽日子：31日

球場數目：12個

總入球：115球（場均2.21球）



喀麥隆爆冷殺入8強，38歲的米拿在16強梅開二度。（Getty Images）