世界盃2026．歷屆回顧｜1994年巴治奧射失12碼　白必圖抱仔慶祝

回顧1994年世界盃，這是第15屆世界盃，由羅馬里奧、白必圖及鄧加為主力的巴西在決賽以互射12碼擊敗意大利，第4度封王。意大利的巴治奧在淘汰賽帶領球隊逐級上，但他在決賽射失12碼，留下落寞的背影。



巴西對荷蘭前，白必圖的妻子為他誕下孩子，白必圖（中）入球後與隊友一起做抱仔動作慶祝。（Getty Images）

這屆世界盃在美國舉行，入場觀眾超過350萬人次，場均近6.9萬人。擁有羅馬里奧、白必圖及鄧加的巴西在分組不敗晉級，以首名打入16強，之後以1：0力挫東道主入8強。在8強，巴西面對荷蘭，羅馬里奧入波加上白必圖梅開二度，「森巴軍團」以3：2勝出，其中白必圖入球後扮抱仔慶祝，令人留下深刻印象。

在4強，巴西憑羅馬里奧末段建功，以1：0小勝瑞典，入到決賽，面對意大利，雙方經過120分鐘後仍沒有紀錄，要互射12碼分勝負，最後巴西以3：2勝出，第4度贏得世界盃。

巴西在決賽擊敗意大利，第4次贏得世界盃。（Getty Images）

意大利的「神奇小馬尾」巴治奧是這屆最矚目的球星，雖然他在分組賽表現平平，但在淘汰賽爆發，可說是以一己之力領意大利前進。巴治奧在16強入兩球，領意大利加時反勝尼日利亞2：1。在8強，巴治奧攻入致勝一球，意大利又贏西班牙2：1。到4強，又是巴治奧入兩球，意大利以2：1擊敗有史岱哲哥夫的保加利亞。可惜，他在決賽未能建功，更在互射12碼中射失。巴西球員歡地喜地慶祝，留下巴治奧落寞的背影。

巴治奧在淘汰賽的表現非常好，但決賽射失12碼。（Getty Images ）

世界盃2026．歷屆回顧｜1994年世界盃獲獎名單

冠軍：巴西

亞軍：意大利

季軍：瑞典

殿軍：保加利亞

神射手：沙蘭高Oleg Salenko/史岱哲哥夫Hristo Stoichkov（6球）



世界盃2026．歷屆回顧｜1994年世界盃小資料

主辦國：美國

參賽隊伍：24隊

比賽場數：52場

比賽日子：31日

球場數目：9個

總入球：141球（場均2.71球）

