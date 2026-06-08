世界盃2026．歷屆回顧｜1998年施丹領法國封王　碧咸報復施蒙尼

回顧1998年世界盃，這是第16屆世界盃，為球迷留下多場經典之戰，但最出乎意料的是，東道主法國在決賽靠施丹梅開二度，以3：0大勝巴西，國家史上首次贏得世界盃。



施丹在決賽頭槌建功，帶領法國擊敗巴西。（Getty Images）

法國首次贏得世界盃冠軍。（Getty Images）

這屆世界盃決賽周擴軍，由24隊增加至32隊，分為8組，每組頭兩名打16強淘汰賽。東道主法國在分組賽3戰全勝，首名晉級，但淘汰賽就關關辛苦，16強加時贏巴拉圭1：0，而8強對意大利踢完120分鐘互無紀錄，法國靠互射12碼晉級。法國在4強遇上黑馬克羅地亞，後衛杜林梅開二度，以2：1反勝克羅地亞入決賽。在決賽，法國中場施丹兩記頭槌，加上比堤埋齋，這支東道主以3：0大勝巴西捧盃。

碧咸報復性踢跌施蒙尼，在16強英格蘭對阿根廷時被逐。（Getty Images）

碧咸報復性踢跌施蒙尼，在16強英格蘭對阿根廷時被逐。（Getty Images）

碧咸報復性踢跌施蒙尼，在16強英格蘭對阿根廷時被逐。（Getty Images）

1998年世界盃16強英格蘭對阿根廷精華片段：

這屆的巴西有白必圖、李華度、朗拿度及卡路士等，牌面十分強大，但決賽失準，尤其前鋒朗拿度，彷彿「隱形」，最終巴西決賽大敗，無緣衛冕。

除了決賽外，這屆經典戰甚多，例如8強荷蘭對阿根廷，柏金在完場前接應長傳精彩控停後再避過守衛射入，助球隊贏2：1，還有16強英格蘭互射12碼不敵阿根廷，碧咸報復性勾跌施蒙尼被逐，導致英格蘭10人應戰。

當時朗拿度的女友蘇珊娜常入場看比賽。（Getty Images）

朗拿度在4強對荷蘭射入一球。（Getty Images）

決賽落敗後，朗拿度十分失落。（Getty Images）

伯金在1998年世界盃8強對阿根廷入球片段

世界盃2026．歷屆回顧｜1998年世界盃獲獎名單

冠軍：法國

亞軍：巴西

季軍：克羅地亞

殿軍：荷蘭

神射手：蘇加Davor Šuker（6球）



世界盃2026．歷屆回顧｜1998年世界盃小資料

主辦國：法國

參賽隊伍：32隊

比賽場數：64場

比賽日子：33日

球場數目：10個

總入球：171球（場均2.67球）

