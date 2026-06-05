世界盃2026．歷屆回顧｜1930年主辦國烏拉圭稱王　歐洲隊紛紛拒賽

回顧1930年世界盃，這是第一屆世界盃，由烏拉圭主辦，主辦國佔地利優勢，最終在決賽以4：2擊敗阿根廷，成為首屆世界盃得主。



烏拉圭贏得首屆世界盃冠軍。（Getty Images）

首屆世界盃並沒有外圍賽，由國際足協邀請各國參加，由於政治及地點因素，很少歐洲國家參賽，只有法國、南斯拉夫、羅馬尼亞及比利時4支歐洲隊願意橫越大西洋到烏拉圭參賽；其餘參賽國家有阿根廷、智利、墨西哥、巴西、玻利維亞、烏拉圭、秘魯、美國及巴拉圭。

烏拉圭球員在決賽慶祝入球。（Getty Images）

13支球隊被分為4組，每組首名晉級4強，烏拉圭及阿根廷分別在4強大勝南斯拉夫及美國，闖入決賽，最終東道主烏拉圭以4：2擊敗阿根廷，奪得首屆世界盃冠軍。不過，神射手就由阿根廷的史達比利（Guillermo Stábile）贏得，他在整項賽事攻入8球。

1930年代足球。（Getty Images）

世界盃2026．歷屆回顧｜1930年世界盃獲獎名單

冠軍：烏拉圭

亞軍：阿根廷

季軍：美國

殿軍：南斯拉夫

神射手：史達比利 Guillermo Stábile（8球）



世界盃2026．歷屆回顧｜1930年世界盃小資料

主辦國：烏拉圭

參賽隊伍：13隊

比賽場數：18場

比賽日子：18日

球場數目：3個

總入球：70個（場均3.89球）

