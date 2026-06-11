墨西哥Vs南非｜世界盃2026揭幕戰五件事　傳奇球場重演16年前對決

世界盃2026將由墨西哥對南非揭開戰幔，這場揭幕戰將於香港時間6月12日凌晨開賽，Viu TV 99台將免費直播，NOW 618及616台亦會直播。投入四年一度盛事之前，不妨熟讀今年屆世界盃揭幕戰的五件事，做足功課，再睇直播。

世界盃A組分組賽 墨西哥Vs南非 6月12日03:00開賽



世界盃2026由墨西哥、美國和加拿大三國合辦，參賽隊伍首度增至48隊，由揭幕戰到決賽一共104場，是歷來最大規劃一屆。

世界盃2026揭幕戰｜墨西哥Vs南非

重演16年前揭幕戰翻版

2010年世界盃的揭幕戰同樣由墨西哥與南非合演，但當屆是南非主場，雙方以1：1握手言和。16年之後，兩隊互換角色，輪到墨西哥坐鎮魔鬼主場。

現任墨西哥主帥艾傑利（Javier Aguirre）是2010世界盃的墨西哥教頭，後來輾轉執教8支球隊，兜兜轉轉回到墨西哥帥位上，現今再度領軍在揭幕戰面對同一對手。當年在揭幕戰為墨西哥射入追和入球的Rafael Márquez，今屆為助理教練。

墨西哥足球隊。（Getty Images）

世界盃2026揭幕戰｜墨西哥Vs南非

阿茲特克球場位處2000米高原

今場揭幕戰在足球界的「無上聖地」墨西哥城的阿茲特克球場（Mexico City Stadium）。這座球場位於海拔2200米，空氣含氧量僅為海平面的77%，客軍球員第一個「敵人」就是高原氣候，為了提早適應，南非特別將集訓大本營選址在海拔更高的墨西哥城市帕丘卡。

值得一提的是，南非主帥布魯斯（Hugo Broos）與墨西哥和阿茲特克球場亦有奇妙的緣份。身為比利時人的布魯斯，於1986墨西哥世界盃在同一片場地舉行的揭幕戰對戰墨西哥，估不到40年後再次以對手身分來到阿茲特克，命運的安排真箇巧合。不過南非要挑戰墨西哥不是易事，目前世界排名第15的墨西哥在阿茲特克球場作賽的勝率達到80%，今晚亦帶着2026年8場熱身賽不敗戰績迎戰。

阿茲特克球場將第三次承辦世界盃揭幕戰。（Getty Images）

世界盃2026揭幕戰｜墨西哥Vs南非

阿茲特克球場上演「上帝之手」

阿茲特克球場除了是位處高原的「無上聖地」，也盛載着許多經典的足球歷史。這座能容納超過8萬人的球場，之前曾舉辦1970年和1986年世界盃的揭幕戰，在1970年巴西三奪世界盃的決賽，「球王」比利（Pelé）正在此處高舉雷米金盃；另一幕經典就是1986年，阿根廷的馬勒當拿（Diego Maradona）以「上帝之手」與「世紀金球」將英格蘭擯出局，比賽地點就是阿茲特克球場。

馬勒當拿在阿茲特克球場創下世紀畫面。（Getty Images）

世界盃2026揭幕戰｜墨西哥Vs南非

拉丁天后Shakira開幕禮獻唱

世界盃2026由墨西哥、加拿大和美國合辦，國際足協（FIFA）打破常規，三個主辦國各自有開幕禮，開幕禮將在香港時間6月12日凌晨1點半開始，哥倫比亞流行歌手Shakira將與尼日利亞歌手Burna Boy一起表演世界盃主題曲《Dai Dai》（意即意大利文「衝吧！」）。除了兩大巨星，哥倫比亞天王J Balvin、南非新星Tyla亦會在在墨西哥開鑼戰前獻唱。

第二場開幕式在加拿大多倫多，由加拿大本土巨星 Michael Bublé 與 Alanis Morissette 孭飛。第三場開幕式在美國洛杉磯，包括K-Pop 女神LISA在內的巨星將會登台炸場。

拉丁天後Shakira將在揭幕戰上獻唱今屆世界盃主題曲。（Getty Images）

世界盃2026揭幕戰｜墨西哥Vs南非

巴西名哨吹響2026世界盃「開場雞」

國際足協已公布比賽球證，巴西籍的Wilton Sampaio將擔任揭幕戰的主裁判，此前他參與過2018及2022世界盃執法。兩位助理球證同屬巴西籍，VAR團隊則由哥倫比亞球證負責領銜。