世界盃2026｜美國揭幕戰大勝巴拉圭　巴洛根梅開二度

今日早上，世界盃2026美國開幕禮壓軸登場，美國女歌手Katy Perry現場獻唱《wonder》引全場歡呼，韓國人氣女團成員Lisa聯手Anitta、Rema唱世界盃單曲《Goals》，拉開美國隊揭幕戰大幕。英格蘭球星碧咸（David Beckham）現場觀賽。

本土作戰的美國隊亦交出滿意表現，上半場波巴迪拿（Damián Bobadilla）烏龍送禮，巴洛根（Folarin Balogun）梅開二度，下半場馬里斯奧柏度（Maurício Prado）為巴拉圭追回一球，基奧雲尼雷拿（Giovanni Reyna）下半場補時階段為美國再射入一球，最終美國以4：1擊敗巴拉圭，至此，三個東道主均在揭幕戰中拿到分數。



開場雙方進攻慾望強烈，第8分鐘，韋斯頓麥堅尼（Weston McKennie）禁區內橫傳造成巴拉圭中場波巴迪拿回防中不慎烏龍，美國1：0領先巴拉圭。取得領先後，美國利用清晰的滲透思路持續向巴拉圭施壓，第28分鐘，科拿連巴洛根取得入球，但是越位在先，入球無效。僅2分鐘後，基斯甸普列錫（Christian Pulisic）左路送出橫傳，巴洛根燙射破門，美國將領先優勢擴大至2：0。上半場補時階段，巴洛根接馬歷堤曼（Malik Tillman）直塞，連過兩名防守人勁射破門，幫助美國半場3：0輕鬆領先巴拉圭。

巴洛根上半場上演梅開二度。（路透社）

下半場，美國撤下普列錫，進攻重心從左路轉至右路，不過效果及進攻銳度有所下降。前世界足球先生喬治韋亞（George Weah）兒子添莫菲韋亞（Timothy Weah）亦在第72分鐘後備入替登場，意味著美國陸續收起正選球員，為之後比賽做準備。第73分鐘，巴拉圭追回一球，祖利奧安斯素（Julio Enciso）分球至左路，馬里斯奧柏度燙射破門。下半場補時階段，後備入替的基奧雲尼雷為美國再下一城，最終美國以4：1擊敗巴拉圭，拿下開門紅。