世界盃2026｜巴西摩洛哥半場1：1　沙巴利開紀錄　雲尼斯奧斯追和

世界盃C組賽事，香港時間今晨6時（14日），5星巴西及上屆非洲黑馬摩洛哥亮相2026世界盃賽場。上半時，沙巴利為摩洛哥先開記錄，雲尼斯奧斯利用個人能力為巴西追和比數。



備受關注的巴西球星尼馬（Neymar）因小腿傷勢未愈未進入比賽名單，賽前身著訓練服出現在球場，心情不錯。

尼馬出現在球場，表情輕鬆。（路透社）

巴西現時世界排名第6位，摩洛哥僅以1位之差列後，兩隊實力接近。雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）、夏基美（Achraf Hakimi）領銜雙方正選。

巴西正選：

1-艾利臣比加

3-加比爾馬加希斯、4-馬昆奴斯哥利亞、16-杜格拉斯山度士、24-羅渣伊賓尼斯

5-卡斯米路、8-般奴古馬雷斯、20-盧卡斯柏基達

7-雲尼斯奧斯、11-拉芬夏比洛尼、25-伊戈泰亞高



摩洛哥正選：

1-耶辛尼保奴

2-夏基美、3-馬沙拉奧、14-伊沙迪奧普、18-查迪拉亞特

6-保亞迪、8-奧拿希、11-沙巴利、23-艾簡奴斯、24-艾拿奧爾

10-巴謙戴亞斯



高手過招，兩隊並未因是首戰而採取保守戰術，開場階段，摩洛哥持續向巴西禁區施壓，多腳遠射被巴西後衛封堵。13分鐘後，巴西逐漸找回比賽節奏。不過，摩洛哥在第21分鐘發動快速反擊，由巴謙戴亞斯（Brahim Diaz）送出直線，沙巴利（Ismael Saibari）面對艾利臣比加（Alisson）出擊挑射入網，摩洛哥1：0暫領先巴西。雲尼斯奧斯在第32分鐘利用個人能力左路勁射破門為巴西追和比數。上半時剩餘時間，雙方再無入球，暫以1：1返回更衣室。

巴西上半時前段表現稍顯沉默，中場失誤偏多。防守大閘，一向穩陣的卡斯米路（Casemiro）領銜巴西中場，但在面對具有中場人數優勢以及上搶速率較快的摩洛哥時，顯得難以適應，致使巴西未能完全掌控中場。而拉芬夏（Raphinha）位置靠前，上半場持球機會有限，幸好雲尼斯奧斯狀態正佳，在其他位置球員啞火的情況下，及時站出來挽救巴西。