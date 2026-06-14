世界盃2026｜蘇格蘭1球小勝海地　約翰麥甘尼貢獻唯一入球

2026世界盃C組第1輪，海地繼1974年後，歷史上第2度踏上世界盃決賽周賽場，而對手蘇格蘭亦闊別28年之久。蘇格蘭球員約翰麥甘尼上半時29分鐘射門折射入網，攻入全場唯一入球，幫助蘇格蘭以1：0小勝海地。



蘇格蘭中場核心麥湯米尼（Scott McTominay）賽前因腸道不適缺席球隊操練，今日狀況已好轉，以正選身份披甲。

現時大多數球隊在中圈開球時放棄向後回傳，採用長傳向前的方式，今場蘇格蘭亦是如此。世界排名遠低於蘇格蘭的海地成為上半時前段佔據場上優勢的一方，通過積極前場反搶打亂蘇格蘭由守轉攻節奏。狼隊球員比拿加迪（Jean-Ricner Bellegarde）獲得遠射及定位球機會，但腳法稍差，未能形成威脅。

海地核心比拿加迪需提高把握機會能力。（路透社）

第16分鐘，麥湯米尼勁射被柏施迪（Johny Placide）撲出。補水時間過後，場上形勢反轉，第29分鐘，賓杜亞克（Ben Gannon-Doak）右路傳中，查阿當斯（Ché Adams）門前近距離射門被擋出，約翰麥甘尼（John McGinn）左腳補射碰到守衛鞋尖改變方向入網，蘇格蘭取得1：0領先並將該比數保持至半場結束。約翰麥甘尼在31歲238日攻入這球，超越傳奇球星杜格利殊（Sir Kenny Dalglish），成為蘇格蘭最年長入球者。參與入球過程的賓杜亞克亦以20歲214日時成為蘇格蘭最年輕世界盃出場球員。

約翰麥甘尼補射為蘇格蘭首開記錄。（路透社）

下半時，蘇格蘭採取與上半場相同的策略，以守為主，防守退回本方半場，不介意讓海地擁有更多控球與整體陣型壓前。由於蘇格蘭在半場投入大量防守兵力，海地被迫面對陣地戰，而海地只能不斷博遠射及角球希望得分。雙方在下半場均未能取得入球，蘇格蘭憑上半時約翰麥甘尼打入全場比賽唯一入球，以1：0小勝海地。