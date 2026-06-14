德國對庫拉索2026世界盃｜直播賽程+香港時間+國家足球隊球員
世界盃2026，澳洲對土耳其於6月15日香港時間凌晨1時，於NRG體育場Houston Stadium舉行，Now618/616直播播放。
德國對庫拉索直播邊度睇？
平台：Now618/616
時間：6月15日凌晨1時
組別：E
德國隊｜球員名單陣容
門將：
1 紐亞（Manuel Neuer）
12 包文（Oliver Baumann）
21 紐希爾（Alexander Nübel）
後衛：
2 魯迪格（Antonio Rüdiger）
3 華迪馬安頓（Waldemar Anton）
4 莊拿芬泰希（Jonathan Tah）
15 尼高舒洛達碧克（Nico Schlotterbeck）
18 尼敦布朗（Nathaniel Brown）
22 大衛拉林（David Raum）
24 馬歷泰奧（Malick Thiaw）
中場：
5 阿歷山大柏夫洛域（Aleksandar Pavlović）
6 甘美治（Joshua Kimmich）
8 哥列斯卡（Leon Goretzka）
9 利維寧（Jamie Leweling）
10 穆斯亞拿（Jamal Musiala）
13 柏斯高哥斯（Pascal Gross）
16 安祖路史迪拿（Angelo Stiller）
17 域斯（Florian Wirtz）
19 利萊辛尼（Leroy Sané）
20 拿迪安阿美利（Nadiem Amiri）
23 菲歷斯尼美查（Felix Nmecha）
25 奧達奧高（Assan Ouedraogo）
前鋒：
7 夏維斯（Kai Havertz）
11 禾達美迪（Nick Woltemade）
14 麥斯比亞（Maximilian Beier）
26 丹尼斯烏達夫（Deniz Undav）
庫拉索隊｜球員名單陣容
門將：
1 艾萊羅姆（Eloy Room）
25 保達克（Tyrick Bodak）
26 杜恩布殊（Trevor Doornbusch）
後衛：
2 舒蘭迪森保（Shurandy Sambo）
3 祖利安加里（Juriën Gaari）
4 雲埃積馬（Roshon van Eijma）
5 科蘭紐斯（Sherel Floranus）
18 奧比斯普（Armando Obispo）
20 祖舒亞比尼迪（Joshua Brenet）
23 巴素亞（Riechedly Bazoer）
24 方維利（Deveron Fonville）
中場：
6 羅安美拉圖（Godfried Roemeratoe）
7 祖連奴巴古拿（Juninho Bacuna）
8 高美蘭西亞（Livano Comenencia）
10 里安度巴古拿（Leandro Bacuna）
15 阿真尼馬化（Ar'jany Martha）
21 陳達毅（Tahith Chong）
22 奇雲菲利達（Kevin Felida）
前鋒：
9 約根盧卡迪亞（Jürgen Locadia）
11 謝列美安東尼斯（Jeremy Antonisse）
12 辛積漢臣（Sontje Hansen）
13 泰列斯諾斯連（Tyrese Noslin）
14 堅治哥列（Kenji Gorré）
16 馬加列化（Jearl Margaritha）
17 巴迪利古華斯（Brandley Kuwas）
19 卡斯坦尼亞（Gervane Kastaneer）