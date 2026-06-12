世界盃2026即時賽果+小組積分榜 淘汰賽晉級形勢即時更新
世界盃2026將由48隊合演104場賽事，本文將更新即時賽果，以及詳列A至L共12組的分組積分榜，並隨賽程推進而報道晉級形勢。
世界盃2026｜A組賽程及賽果
賽事日期
時間
賽事/賽果
6月12日（五）
凌晨3:00
墨西哥2：0南非*
6月12日（五）
上午10:00
韓國2：1捷克
6月19日（五）
凌晨00:00
捷克Vs南非
6月19日（五）
上午9:00
墨西哥Vs韓國*
6月25日（四）
上午9:00
捷克Vs墨西哥
6月25日（四）
上午9:00
南非Vs韓國*
註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播
世界盃2026｜揭幕戰墨西哥兩球輕取南非 占美尼斯攻入世盃處子球
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世界盃2026｜A組積分榜
排名
勝
和
負
積分
1. 墨西哥
1
3
2. 韓國
1
1
3
3. 捷克
1
4. 南非
1
世界盃2026｜B組賽程及賽果
賽事日期
時間
賽事
6月13日（六）
凌晨3:00
加拿大Vs波斯尼亞*
6月14日（日）
凌晨3:00
卡塔爾Vs瑞士
6月19日（五）
凌晨3:00
瑞士Vs波斯尼亞
6月19日（五）
上午6:00
加拿大Vs卡塔爾
6月25日（四）
凌晨3:00
瑞士Vs加拿大
6月25日（四）
凌晨3:00
波斯尼亞Vs卡塔爾
註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播
世界盃2026｜B組積分榜
排名
勝
和
負
積分
1. 加拿大
2. 波斯尼亞
3. 卡塔爾
4. 瑞士
世界盃2026｜C組賽程及賽果
賽事日期
時間
賽事
6月14日（日）
上午6:00
巴西Vs摩洛哥
6月14日（日）
上午9:00
海地Vs蘇格蘭
6月20日（六）
上午6:00
蘇格蘭Vs摩洛哥
6月20日（六）
上午8:30
巴西Vs海地
6月25日（四）
上午6:00
蘇格蘭Vs巴西
6月25日（四）
上午6:00
摩洛哥Vs海地
註：以上為香港日期及時間
世界盃2026｜C組積分榜
排名
勝
和
負
積分
1. 巴西
2. 摩洛哥
3. 海地
4. 蘇格蘭
世界盃2026｜D組賽程及賽果
賽事日期
時間
賽事
6月13日（六）
上午9:00
美國Vs巴拉圭*
6月14日（日）
中午12:00
澳洲Vs土耳其
6月20日（六）
凌晨3:00
美國Vs澳洲*
6月20日（六）
上午11:00
土耳其Vs巴拉圭
6月26日 （五）
上午10:00
土耳其Vs美國*
6月26日（五）
上午10:00
巴拉圭Vs澳洲
註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播
世界盃2026｜D組積分榜
排名
勝
和
負
積分
1. 美國
2. 巴拉圭
3. 澳洲
4. 土耳其
世界盃2026｜E組賽程及賽果
賽事日期
時間
賽事
6月15日（一）
凌晨1:00
德國Vs庫拉索
6月15日（一）
上午7:00
科特迪瓦Vs厄瓜多爾
6月21日（日）
凌晨4:00
德國Vs科特迪瓦
6月21日（日）
上午8:00
厄瓜多爾Vs庫拉索
6月26日（五）
凌晨4:00
厄瓜多爾Vs德國
6月27日（五）
凌晨4:00
庫拉索Vs科特迪瓦
註：以上為香港日期及時間
世界盃2026｜E組積分榜
排名
勝
和
負
積分
1. 德國
2. 庫拉索
3. 科特迪瓦
4. 厄瓜多爾
世界盃2026｜F組賽程及賽果
賽事日期
時間
賽事
6月15日（一）
凌晨4:00
荷蘭Vs日本
6月15日（一）
上午10:00
瑞典Vs突尼西亞
6月21日（日）
凌晨1:00
荷蘭Vs瑞典
6月21日（日）
中午12:00
突尼西亞Vs日本*
6月25日（五）
上午7:00
突尼西亞Vs荷蘭
6月26日（五）
上午7:00
日本Vs瑞典
註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播
世界盃2026｜F組積分榜
排名
勝
和
負
積分
1. 荷蘭
2. 日本
3. 瑞典
4. 突尼西亞
世界盃2026｜G組賽程及賽果
賽事日期
時間
賽事
6月16日（二）
凌晨3:00
比利時Vs埃及
6月16日（二）
上午9:00
伊朗Vs新西蘭
6月22日（一）
凌晨3:00
比利時Vs伊朗
6月22日（一）
上午9:00
新西蘭Vs埃及*
6月27日（六）
上午11:00
新西蘭Vs比利時*
6月27日（六）
上午11:00
埃及Vs伊朗
註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播
世界盃2026｜G組積分榜
排名
勝
和
負
積分
1. 比利時
2. 埃及
3. 伊朗
4. 新西蘭
世界盃2026｜H組賽程及賽果
賽事日期
時間
賽事
6月16日（二）
凌晨0:00
西班牙Vs佛得角
6月16日 （二）
上午6:00
沙特阿拉伯Vs烏拉圭
6月22日（一）
凌晨0:00
西班牙Vs沙特阿拉伯
6月22日（一）
上午6:00
烏拉圭Vs佛得角
6月27日（六）
上午8:00
烏拉圭Vs西班牙
6月27日（六）
上午8:00
佛得角Vs沙特阿拉伯
註：以上為香港日期及時間
世界盃2026｜H組積分榜
排名
勝
和
負
積分
1. 西班牙
2. 佛得角
3. 沙特阿拉伯
4. 烏拉圭
世界盃2026｜I組賽程及賽果
賽事日期
時間
賽事
6月17日 （三）
凌晨3:00
法國Vs塞內加爾*
6月17日 （三）
上午6:00
伊拉克Vs挪威
6月23日 （二）
凌晨5:00
法國Vs伊拉克
6月23日 （二）
上午8:00
挪威Vs塞內加爾*
6月27日 （六）
凌晨3:00
挪威Vs法國
6月27日 （六）
凌晨3:00
塞內加爾Vs伊拉克
註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播
世界盃2026｜I組積分榜
排名
勝
和
負
積分
1. 法國
2. 塞內加爾
3. 伊拉克
4. 挪威
世界盃2026｜J組賽程及賽果
賽事日期
時間
賽事
6月17日 （三）
上午9:00
阿根廷Vs阿爾及利亞
6月17日 （三）
中午12:00
奧地利Vs約旦
6月23日 （二）
凌晨1:00
阿根廷Vs奧地利
6月23日 （二）
上午11:00
約旦Vs阿爾及利亞*
6月28日 （一）
上午10:00
約旦Vs阿根廷
6月28日 （一）
上午10:00
奧地利Vs阿爾及利亞
註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播
世界盃2026｜J組積分榜
排名
勝
和
負
積分
1. 阿根廷
2. 阿爾及利亞
3. 奧地利
4. 約旦
世界盃2026｜K組賽程及賽果
賽事日期
時間
賽事
6月18日（四）
凌晨1:00
葡萄牙Vs剛果民主共和國
6月18日 （四）
上午10:00
烏茲別克Vs哥倫比亞*
6月24日（三）
凌晨1:00
葡萄牙Vs烏茲別克
6月24日（三）
上午10:00
哥倫比亞Vs剛果民主共和國*
6月28日（日）
凌晨7:30
哥倫比亞Vs葡萄牙
6月30日（二）
凌晨7:30
剛果民主共和國Vs烏茲別克
註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播
世界盃2026｜K組積分榜
排名
勝
和
負
積分
1. 葡萄牙
2. 剛果民主共和國
3. 烏茲別克
4. 哥倫比亞
世界盃2026｜L組賽程及賽果
賽事日期
時間
賽事
6月18日 （四）
凌晨4:00
英格蘭Vs克羅地亞
6月18日 （四）
上午7:00
加納Vs巴拿馬
6月24日（三）
凌晨4:00
英格蘭Vs加納
6月24日（三）
上午7:00
巴拿馬Vs克羅地亞*
6月28日（日）
凌晨5:00
巴拿馬Vs英格蘭
6月28日（日）
凌晨5:00
克羅地亞Vs加納
註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播
世界盃2026｜L組積分榜
排名
勝
和
負
積分
1. 英格蘭
2. 克羅地亞
3. 加納
4. 巴拿馬