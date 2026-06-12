世界盃2026即時賽果+小組積分榜　淘汰賽晉級形勢即時更新

撰文：普利森
出版：更新：

世界盃2026將由48隊合演104場賽事，本文將更新即時賽果，以及詳列A至L共12組的分組積分榜，並隨賽程推進而報道晉級形勢。

世界盃2026｜A組賽程及賽果

世界盃2026｜A組賽程／時間表

賽事日期

時間

賽事/賽果

6月12日（五）

凌晨3:00

墨西哥2：0南非*

6月12日（五）

上午10:00

韓國2：1捷克

6月19日（五）

凌晨00:00

捷克Vs南非

6月19日（五）

上午9:00

墨西哥Vs韓國*

6月25日（四）

上午9:00

捷克Vs墨西哥

6月25日（四）

上午9:00

南非Vs韓國*

註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播

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世界盃2026｜A組積分榜

世界盃2026｜A組積分榜

排名

積分

1. 墨西哥

1

3

2. 韓國

1

1

3

3. 捷克

1

4. 南非

1

世界盃2026｜B組賽程及賽果

世界盃2026｜B組賽程／時間表

賽事日期

時間

賽事

6月13日（六）

凌晨3:00

加拿大Vs波斯尼亞*

6月14日（日）

凌晨3:00

卡塔爾Vs瑞士

6月19日（五）

凌晨3:00

瑞士Vs波斯尼亞

6月19日（五）

上午6:00

加拿大Vs卡塔爾

6月25日（四）

凌晨3:00

瑞士Vs加拿大

6月25日（四）

凌晨3:00

波斯尼亞Vs卡塔爾

註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播

世界盃2026｜B組積分榜

世界盃2026｜B組積分榜

排名

積分

1. 加拿大

2. 波斯尼亞

3. 卡塔爾

4. 瑞士

世界盃2026｜C組賽程及賽果

世界盃2026｜C組賽程／時間表

賽事日期

時間

賽事

6月14日（日）

上午6:00

巴西Vs摩洛哥

6月14日（日）

上午9:00

海地Vs蘇格蘭

6月20日（六）

上午6:00

蘇格蘭Vs摩洛哥

6月20日（六）

上午8:30

巴西Vs海地

6月25日（四）

上午6:00

蘇格蘭Vs巴西

6月25日（四）

上午6:00

摩洛哥Vs海地

註：以上為香港日期及時間

世界盃2026｜C組積分榜

世界盃2026｜C組積分榜

排名

積分

1. 巴西

2. 摩洛哥

3. 海地

4. 蘇格蘭

世界盃2026｜D組賽程及賽果

世界盃2026｜D組賽程／時間表

賽事日期

時間

賽事

6月13日（六）

上午9:00

美國Vs巴拉圭*

6月14日（日）

中午12:00

澳洲Vs土耳其

6月20日（六）

凌晨3:00

美國Vs澳洲*

6月20日（六）

上午11:00

土耳其Vs巴拉圭

6月26日 （五）

上午10:00

土耳其Vs美國*

6月26日（五）

上午10:00

巴拉圭Vs澳洲

註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播

世界盃2026｜D組積分榜

世界盃2026｜D組積分榜

排名

積分

1. 美國

2. 巴拉圭

3. 澳洲

4. 土耳其

世界盃2026｜E組賽程及賽果

世界盃2026｜E組賽程／時間表

賽事日期

時間

賽事

6月15日（一）

凌晨1:00

德國Vs庫拉索

6月15日（一）

上午7:00

科特迪瓦Vs厄瓜多爾

6月21日（日）

凌晨4:00

德國Vs科特迪瓦

6月21日（日）

上午8:00

厄瓜多爾Vs庫拉索

6月26日（五）

凌晨4:00

厄瓜多爾Vs德國

6月27日（五）

凌晨4:00

庫拉索Vs科特迪瓦

註：以上為香港日期及時間

世界盃2026｜E組積分榜

世界盃2026｜E組積分榜

排名

積分

1. 德國

2. 庫拉索

3. 科特迪瓦

4. 厄瓜多爾

世界盃2026｜F組賽程及賽果

世界盃2026｜F組賽程／時間表

賽事日期

時間

賽事

6月15日（一）

凌晨4:00

荷蘭Vs日本

6月15日（一）

上午10:00

瑞典Vs突尼西亞

6月21日（日）

凌晨1:00

荷蘭Vs瑞典

6月21日（日）

中午12:00

突尼西亞Vs日本*

6月25日（五）

上午7:00

突尼西亞Vs荷蘭

6月26日（五）

上午7:00

日本Vs瑞典

註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播

世界盃2026｜F組積分榜

世界盃2026｜F組積分榜

排名

積分

1. 荷蘭

2. 日本

3. 瑞典

4. 突尼西亞

世界盃2026｜G組賽程及賽果

世界盃2026｜G組賽程／時間表

賽事日期

時間

賽事

6月16日（二）

凌晨3:00

比利時Vs埃及

6月16日（二）

上午9:00

伊朗Vs新西蘭

6月22日（一）

凌晨3:00

比利時Vs伊朗

6月22日（一）

上午9:00

新西蘭Vs埃及*

6月27日（六）

上午11:00

新西蘭Vs比利時*

6月27日（六）

上午11:00

埃及Vs伊朗

註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播

世界盃2026｜G組積分榜

世界盃2026｜G組積分榜

排名

積分

1. 比利時

2. 埃及

3. 伊朗

4. 新西蘭

世界盃2026｜H組賽程及賽果

世界盃2026｜H組賽程／時間表

賽事日期

時間

賽事

6月16日（二）

凌晨0:00

西班牙Vs佛得角

6月16日 （二）

上午6:00

沙特阿拉伯Vs烏拉圭

6月22日（一）

凌晨0:00

西班牙Vs沙特阿拉伯

6月22日（一）

上午6:00

烏拉圭Vs佛得角

6月27日（六）

上午8:00

烏拉圭Vs西班牙

6月27日（六）

上午8:00

佛得角Vs沙特阿拉伯

註：以上為香港日期及時間

世界盃2026｜H組積分榜

世界盃2026｜H組積分榜

排名

積分

1. 西班牙

2. 佛得角

3. 沙特阿拉伯

4. 烏拉圭

世界盃2026｜I組賽程及賽果

世界盃2026｜I組賽程／時間表

賽事日期

時間

賽事

6月17日 （三）

凌晨3:00

法國Vs塞內加爾*

6月17日 （三）

上午6:00

伊拉克Vs挪威

6月23日 （二）

凌晨5:00

法國Vs伊拉克

6月23日 （二）

上午8:00

挪威Vs塞內加爾*

6月27日 （六）

凌晨3:00

挪威Vs法國

6月27日 （六）

凌晨3:00

塞內加爾Vs伊拉克

註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播

世界盃2026｜I組積分榜

世界盃2026｜I組積分榜

排名

積分

1. 法國

2. 塞內加爾

3. 伊拉克

4. 挪威

世界盃2026｜J組賽程及賽果

世界盃2026｜J組賽程／時間表

賽事日期

時間

賽事

6月17日 （三）

上午9:00

阿根廷Vs阿爾及利亞

6月17日 （三）

中午12:00

奧地利Vs約旦

6月23日 （二）

凌晨1:00

阿根廷Vs奧地利

6月23日 （二）

上午11:00

約旦Vs阿爾及利亞*

6月28日 （一）

上午10:00

約旦Vs阿根廷

6月28日 （一）

上午10:00

奧地利Vs阿爾及利亞

註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播

世界盃2026｜J組積分榜

世界盃2026｜J組積分榜

排名

積分

1. 阿根廷

2. 阿爾及利亞

3. 奧地利

4. 約旦

世界盃2026｜K組賽程及賽果

世界盃2026｜K組賽程／時間表

賽事日期

時間

賽事

6月18日（四）

凌晨1:00

葡萄牙Vs剛果民主共和國

6月18日 （四）

上午10:00

烏茲別克Vs哥倫比亞*

6月24日（三）

凌晨1:00

葡萄牙Vs烏茲別克

6月24日（三）

上午10:00

哥倫比亞Vs剛果民主共和國*

6月28日（日）

凌晨7:30

哥倫比亞Vs葡萄牙

6月30日（二）

凌晨7:30

剛果民主共和國Vs烏茲別克

註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播

世界盃2026｜K組積分榜

世界盃2026｜K組積分榜

排名

積分

1. 葡萄牙

2. 剛果民主共和國

3. 烏茲別克

4. 哥倫比亞

世界盃2026｜L組賽程及賽果

世界盃2026｜L組賽程／時間表

賽事日期

時間

賽事

6月18日 （四）

凌晨4:00

英格蘭Vs克羅地亞

6月18日 （四）

上午7:00

加納Vs巴拿馬

6月24日（三）

凌晨4:00

英格蘭Vs加納

6月24日（三）

上午7:00

巴拿馬Vs克羅地亞*

6月28日（日）

凌晨5:00

巴拿馬Vs英格蘭

6月28日（日）

凌晨5:00

克羅地亞Vs加納

註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播

世界盃2026｜L組積分榜

世界盃2026｜L組積分榜

排名

積分

1. 英格蘭

2. 克羅地亞

3. 加納

4. 巴拿馬

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