德國對庫拉索2026世界盃｜賽果出爐+香港時間+國家足球隊球員
撰文：多妹
出版：更新：
世界盃2026，澳洲對土耳其於6月15日香港時間凌晨1時，於NRG體育場Houston Stadium舉行，Now618/616直播播放。
德國對庫拉索賽果出爐
德國7:1庫拉索
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德國對庫拉索直播邊度睇？
平台：Now618/616
時間：6月15日凌晨1時
組別：E
德國隊｜球員名單陣容
門將：
1 紐亞（Manuel Neuer）
後衛：
4 莊拿芬泰希（Jonathan Tah）
6 甘美治（Joshua Kimmich）
15 尼高舒洛達碧克（Nico Schlotterbeck）
18 尼敦布朗（Nathaniel Brown）
中場：
5 阿歷山大柏夫洛域（Aleksandar Pavlović）
10 穆斯亞拿（Jamal Musiala）
17 域斯（Florian Wirtz）
19 利萊辛尼（Leroy Sané）
23 菲歷斯尼美查（Felix Nmecha）
前鋒：
7 夏維斯（Kai Havertz）
庫拉索隊｜球員名單陣容
門將：
1 艾萊羅姆（Eloy Room）
後衛：
5 科蘭紐斯（Sherel Floranus）
18 奧比斯普（Armando Obispo）
23 巴素亞（Riechedly Bazoer）
24 方維利（Deveron Fonville）
中場：
7 祖連奴巴古拿（Juninho Bacuna）
8 高美蘭西亞（Livano Comenencia）
10 里安度巴古拿（Leandro Bacuna）
21 陳達毅（Tahith Chong）
前鋒：
9 約根盧卡迪亞（Jürgen Locadia）
12 辛積漢臣（Sontje Hansen）