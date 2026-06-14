瑞典對突尼西亞2026世界盃｜直播賽程+時間+國家足球隊球員
世界盃2026，瑞典對突尼西亞於6月15日香港時間上午10:00，於Monterrey Stadium舉行，Now618/616直播播放。
瑞典對突尼西亞直播邊度睇？
平台：Now618/616
時間：6月15日上午10:00
組別：F
瑞典隊｜球員名單陣容
門將：
1 錫達史唐（Jacob Widell Zetterstrom）
12 域陀約翰遜（Viktor Johansson）
23 諾菲特（Kristoffer Nordfeldt）
後衛：
2 拿格比爾基（Gustaf Lagerbielke）
3 域陀連迪路夫（Victor Lindelof）
4 伊薩希恩（Isak Hien）
5 加比爾古蒙臣（Gabriel Gudmundsson）
6 靴文祖漢臣（Herman JOHANSSON）
8 丹尼爾施雲臣（Daniel Svensson）
14 哈爾馬艾卡度（Hjalmar Ekdal）
15 史達菲特（Carl Starfelt）
20 艾歷史密夫（Eric Smith）
24 艾利洛史萊特（Elliot Stroud）
中場：
7 貝治華（Lucas Bergvall）
13 簡施馬（Ken Sema）
16 積斯柏卡爾史唐（Jesper Karlstrom）
18 耶辛艾耶利（Yasin Ayari）
19 史雲貝治（Mattias Svanberg）
22 比斯科特辛尼利（Besfort Zeneli）
26 達哈阿里（Taha Ali）
前鋒：
9 阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）
10 尼格連（Benjamin Nygren）
11 安東尼艾蘭加（Anthony Elanga）
17 約基利斯（Viktor Gyokeres）
21 阿歷山大賓赫特臣（Alexander Bernhardsson）
25 古斯達夫尼爾遜（Gustaf Nilsson）
突尼西亞隊｜球員名單陣容
門將：
1 查馬卡Mouhib Chamakh
16 艾曼達曼Aymen Dahmen
23 賓希辛Sabri Ben Hessen
後衛：
2 阿里阿布迪（Ali Abdi）
3 蒙達沙泰比（Montassar Talbi）
4 奧馬列卻克（Omar Rekik）
5 阿當艾路斯（Adem Arous）
6 戴倫布朗（Dylan Bronn）
20 恩華利尼（Yan Valery）
21 賓夏美達（Mohamed Amine Ben Hamida）
23 尼夫法迪（Moutaz Neffati）
24 捷基維（Raed Chikhaoui）
中場：
10 米積伯利（Hannibal Mejbri）
11 伊斯馬加比（Ismaël Gharbi）
12 賓奧尼斯（Mortadha Ben Ouanes）
13 蘭尼基迪拉（Rani Khedira）
15 比哈積馬侯特（Mohamed Belhadj Mahmoud）
17 艾耶斯史基尼（Ellyes Skhiri）
25 賓施利文尼（Anis Ben Slimane）
前鋒：
7 艾利斯艾祖利（Elias Achouri）
8 伊拿斯沙特（Elias Saad）
9 馬斯杜里（Hazem Mastouri）
14 卡列艾耶利（Khalil Ayari）
18 賴恩伊路美（Rayan Elloumi）
19 法拉斯查奧迪（Firas Chaouat）
26 圖歷迪（Sebastian Tounekti）