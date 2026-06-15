瑞典對突尼西亞2026世界盃｜賽果出爐+時間+國家足球隊球員
撰文：多妹
出版：更新：
世界盃2026，瑞典對突尼西亞於6月15日香港時間上午10:00，於Monterrey Stadium舉行，Now618/616直播播放。
瑞典對突尼西亞賽果出爐
瑞典5:1突尼西亞
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瑞典對突尼西亞直播邊度睇？
平台：Now618/616
時間：6月15日上午10:00
組別：F
瑞典隊｜球員名單陣容
門將：
23 諾菲特（Kristoffer Nordfeldt）
後衛：
2 拿格比爾基（Gustaf Lagerbielke）
3 域陀連迪路夫（Victor Lindelof）
4 伊薩希恩（Isak Hien）
5 加比爾古蒙臣（Gabriel Gudmundsson）
21 阿歷山大賓赫特臣（Alexander Bernhardsson）
中場：
10 尼格連（Benjamin Nygren）
16 積斯柏卡爾史唐（Jesper Karlstrom）
18 耶辛艾耶利（Yasin Ayari）
前鋒：
9 阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）
17 約基利斯（Viktor Gyokeres）
突尼西亞隊｜球員名單陣容
門將：
1 查馬卡Mouhib Chamakh
後衛：
2 阿里阿布迪（Ali Abdi）
3 蒙達沙泰比（Montassar Talbi）
4 奧馬列卻克（Omar Rekik）
20 恩華利尼（Yan Valery）
21 賓夏美達（Mohamed Amine Ben Hamida）
中場：
10 米積伯利（Hannibal Mejbri）
13 蘭尼基迪拉（Rani Khedira）
17 艾耶斯史基尼（Ellyes Skhiri）
25 賓施利文尼（Anis Ben Slimane）
前鋒：
8 伊拿斯沙特（Elias Saad）