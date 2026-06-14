世界盃2026｜庫拉索教練艾禾卡特成最老主帥　無懼德國揚言爆冷

球迷都問庫拉索（Curacao）在哪裏，這個中美洲小國今晚出場，在凌晨1時於E組首戰對德國。這支世界盃新丁雖然國家細人口少，國家隊教練班底卻大有來頭——主教練是荷蘭名帥艾禾卡特。

艾禾卡特今年78歲，是今屆世界盃最年長教練，馳騁綠茵場已久的他無懼四屆冠軍德國，揚言可以帶來驚喜。

世界盃2026直播｜德國Vs庫拉索｜6.15凌晨1:00 Now 618台



生於1947年9月28日的艾禾卡特，即將以78歲之齡帶領庫拉索出戰世界盃。艾禾卡特曾帶領荷蘭和韓國參加1994和2006世界盃，庫拉索則是首次參戰；他曾因女兒健康問題，今年2月短暫離職，但於5月復出，繼續領軍征戰世界盃。

78歲的艾禾卡特是世界盃最老主帥。（路透社）

庫拉索被編進E組，同組對手包括四屆冠軍德國、科特迪瓦和厄瓜多爾，首仗面對德國，難免被看低一線，艾禾卡特卻不在意：「相對於德國，我們是小球隊，但我們會為對手帶來艱難一戰。有時候小球隊會擊敗巨人，在荷蘭就不時發生。」

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艾禾卡特直言球隊「沒什麼可輸」，甚至已準備好爆冷。（路透社）

庫拉索是中美洲加勒比海一個島國，人口僅約15.8萬。庫拉索本身是荷屬安德列斯的一部分，到2010年荷蘭重組殖民地結構，將庫拉索改為荷蘭王國構成國，自此也以庫拉索的名義參加國際足協賽事。庫拉索的足球發展有荷蘭作後盾，名宿古華特也曾擔任庫拉索國家隊教練。

庫拉索在今屆世界盃的路能走多遠是未知之數，艾禾卡特強調球隊沒什麼可以輸：「球隊士氣非常好，是我此前從未有過的經歷。反正外界對我們期望不高，我們即管放膽去踢，盡力為小島贏盡所有，然後帶住驕傲回去。」