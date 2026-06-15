世界盃2026｜新西蘭後衛IG粉絲四千驟變五百萬　零舉動卻一夜成名

誰是添派尼（Tim Payne）？他是新西蘭球員。

你不認識他，是正常的，因為他真的毫不特別。

正正因為沒有人認識他，因而被阿根廷足球KOL Valen Scarsini看中，後者在Instagram、TikTok和Youtube號召過百萬「粉絲」追蹤添派尼，令這個名不經傳的新西蘭球員在不足48小時內，Instagram追隨者由4000多人暴升至超過一百萬，來到新西蘭對伊朗的世界盃2026 G組分組賽前，更已累積574萬，比新西蘭534萬的人口還要多。

世界盃2026直播｜伊朗Vs新西蘭｜Now 618直播



世界盃2026｜誰是添派尼（Tim Payne）？（路透社）

32歲的添派尼在奧克蘭出生，2009年在新西蘭聯賽球隊奧克蘭出道，2011年U17世界盃後曾到英冠的布力般流浪試訓，曾經簽下一紙職業合約，但因工作證問題無法上陣，結果2014年返回奧克蘭城，之後輾轉在美國和新西蘭聯賽落敗，2019年轉投澳職威靈頓鳳凰，效力至今。

這就是添派尼的經歷——毫不起眼、名不經傳。直到阿根廷足球KOL Valen Scarsini在世界盃前發起「尋人活動」，尋找今屆世界盃最無人認識的球員，最終他在世界排名75的新西蘭陣中找到添派尼。

「瘋狂在添派尼的帖文按like和留言。我們要在每一處關注添派尼。我們要令所有人都談論添派尼。」

「看看世界盃開波前能有多少人認識添派尼。我們要為他建立強大的『粉絲團』，我相信新西蘭能從G組晉級淘汰賽。」

事實上，添派尼的Instagram本身有4715名追隨者，帳戶比他「冷清」的球員大有人在，例如庫拉索門將杜恩布殊（Trevor Doornbusch）和佛得角中場奇雲皮利斯（Kelvin Pires），但他是否真的最無人認識都不重要了，Valen Scarsini一聲令下，添派尼的Instagram在不足48小時內飆升到過百萬追隨者。

有人以AI為添派尼作歌，唱出今屆世界盃要看的不是西班牙新星耶馬，而是添派尼；「No Payne, No Gain」成為大熱的網絡金句；亦有其他KOL製作短片講述事件。結果「添派尼浪潮」在社交媒體「病毒式」散播，添派尼的Instagram在新西蘭於今屆世界盃首場分組賽前，已累積574萬，向600萬大關進發。

世界盃2026｜添派尼（Tim Payne）是新西蘭後衛。（Getty Images）

添派尼在Instagram破百萬之後上載影片答謝各方支持，先以西班牙語打招呼，回應主要來自西班牙語系的追隨者，再用英語說：「首先要大力感謝Valen。過去48小時真的太瘋狂了，我要藉此機會說，十分感恩能夠代表我的國家踢世界盃，我感受到來自全球的愛了，Muchas Gracias（西班牙語，意為非常感謝）！」

世界盃2026｜添派尼（Tim Payne）首戰世界盃。（Getty Images）

6月4日，添派尼在Instagram上載一段他與Valen Scarsini見面的影片，兩人一個英語、一個西班牙語交流，添派尼最後送上球衣致謝，影片獲得135萬個like及2.3萬留言。添派尼強調，即使一夜之間擁有過百萬追隨者，「我仍是我，繼續努力做自己應做的事」，但他也直言對整件事摸不着頭腦：「為什麼是我？」

在社交媒體大過一切的今天，「為什麼」或許不重要了，Andy Warhol說每人都會成名15分鐘，重要的是你「成名」之後，仍能堅專信念、保持初心。

畢竟，數字如浮雲。