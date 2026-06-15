世界盃2026球評｜荷蘭日本交換靈魂獻緊湊和局　兩教頭戰術皆保守

儘管三笘薰、南野拓實及遠藤航三大主力因傷缺陣，日本在今屆世界盃F組首仗面對同組最強的荷蘭，仍踢出精彩一仗，並以2：2逼和對手。「藍武士」今仗雖然較為被動，但球員間的走位配合、短傳入滲，卻頗有橙衣軍團向來自傲的全能足球味道；森保一麾下的風格，或許比荷蘭更荷蘭。



如果睡眼惺忪，扭開電視，看着加普在左翼「妹下妹下」，然後雲迪積克在後場「搓來搓去」，或許你會以為橙衫那一隊是史諾執教的利物浦。荷蘭主帥朗奴高文是否從那位光頭的同胞身上領略了慢條斯理地以U型進攻的好處，所以將紅軍的戰術套用了在橙軍身上？

加普，就跟剛剛一季在紅軍時那樣，永遠一招內切。（路透社）

這種保險的進攻法，好處是經常可以控球在腳，而且中後場有足夠守備球員，也可防範對手的快速反擊，所以左路的雲迪雲就只壓前到三閘線前，絕少做疊瓦式助攻，然後身處左翼的加普，就跟剛剛一季在紅軍時那樣，永遠一招內切，然後鹵莽起腳「省」中對手。壞處是，觀戰的球迷會悶出鳥來。

朗奴高文麾下荷蘭隊進攻與前輩相比極其沉悶。（路透社）

這樣的荷蘭，跟早幾年洛賓、雲佩斯那支已差得遠，還不要說到柏金、古華特與雲尼斯達萊那個年代，更加不要與雲巴士頓、古列治及列卡特「三劍俠」那種攻擊凌厲的風格相比；然而，明明主帥朗奴高文正是跟「三劍俠」一起捧走1988年的歐國盃。一直倡議全能足球的米高斯與告魯夫泉下有知，看到這種進攻乏味的荷蘭，真的不知有何感想。

荷蘭球員個人質素高，森馬維於64分鐘的「熨射」，角度妙到毫巔。（路透社）

不過，荷蘭仗着球員的個人質素，還是入了兩球，當中除了雲迪積克於51分鐘的頭槌及森馬維於64分鐘的「熨射」，角度都妙到毫巔，令日本門將鈴木彩艷欲救無從；提供兩次助攻的中場賴恩格雲貝治亦功不可沒。

日本久保建英與前田大然走位靈活，令陣式常變。（路透社）

相比之下，日本失去了三大球星下，減少了個人色彩，更多是團隊合作，踢出了3-4-3的流動性，除了中鋒上田綺世的位置較穩定外，兩名輔鋒久保建英及前田大然時而收入中路組織，時而跑到邊線當起翼鋒。左右中場中村敬斗及堂安律，進攻時壓得很前，也敢於單對單過人，防守時亦很徹底，跟三名中堅形成5後衛陣式。

日本入球功臣中場的鎌田大地，經常會墮後幫忙策動攻勢。（路透社）

其他位置同樣走位靈活，當要從後場組織時，中場的鎌田大地又會墮後幫忙策動攻勢，其中場拍檔佐野海舟則是滿場飛，那裏有空間，他便會跑去補位。左右中堅也不閒着，尤其左中堅伊藤洋輝，經常壓前支援左路的前田大然與中村敬斗，務求製造邊路人多打人少的機會。

日本失去了三大球星下，減少了個人色彩，更多是團隊合作，踢出了3-4-3的流動性。（路透社）

因此，中村敬斗在57分鐘勁射近柱入網，一度扳成1：1平手，絕非偶然；25歲的他，早在上半場便有一記內切施射僅貼柱出界。較為偶然的，反而是日本於89分鐘追平2：2那一球。當時日本右路開出角球，擅頂的雲迪積克明明已跳起，卻竟然頂漏，然後讓後備入替的小川航基頂中鎌田大地頭頂入網。日本全場受制於荷蘭球員的身高，空中爭頂成功率只得26%，偏偏在關鍵時刻頂贏一次。

小川航基接應傳中頭槌，頂中隊友鐮田大地頭頂改變方向入網。（Getty Images）

如果說日本的美中不足，除了是只得1分外，就是戰術上略嫌保守，每每等到落後才急起進攻。大抵森保一的如意算盤是，荷蘭畢竟是同組最強，今仗就算賽和亦是不俗的戰果吧？樂觀的是，日本之後面對瑞典及突尼西亞時，若能踢出今仗落後時的進攻氣勢，相信有很大機會取得足夠分數，晉身32強。