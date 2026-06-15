世界盃2026｜瑞典大勝突尼西亞暫列F組首名　伊沙克貢獻1球2助攻

2026世界盃F組第1輪，瑞典對突尼西亞，上半場耶辛艾耶利（Yasin Ayari）與阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）各為瑞典攻入一球，奧馬列卻克（Omar Rekik）頭槌破門，為突尼西亞保留比賽懸念。

換邊後，伊沙克搶截後再助攻約基利斯（Viktor Gyokeres）攻入瑞典今場第3球，其後史雲貝治（Mattias Svanberg）後備入替後第一次觸球便入波。至補時階段，艾耶利遠射破門梅開二度，幫助瑞典最終以5：1完勝突尼西亞。



今場比賽在墨西哥蒙特雷球場進行，當地海拔低於2000米，進行高強度運動較在首都墨西哥城比賽舒適。

7分鐘，約基利斯補射被擋出，耶辛艾耶利外圍遠射入空門為瑞典先開記錄。入球後艾耶利親吻草皮，並示意隊友不用慶祝，皆因他擁有突尼西亞血緣，但出生在瑞典並選擇代表瑞典出戰。20分鐘，瑞典發動反擊，阿歷山大伊沙克左路內切後右腳低射破門，瑞典將領先優勢擴大至2：0。

阿歷山大伊沙克內切射門打入瑞典本場比賽第2球。（路透社）

43分鐘，米積伯利（Hannibal Mejbri）右路45度角起球，奧馬列卻克頭槌頂向後門柱，突尼西亞在中場結束前追回一球，帶住1：2的比數返回更衣室。

奧馬列卻克中場前頭槌破網，幫突尼西亞追回一球。（路透社）

下半時，突尼西亞較上半場更加積極主動，但艾耶斯史基尼（Ellyes Skhiri）致命失誤使球隊形勢再度變得被動。60分鐘，伊沙克前場搶斷艾耶斯史基尼，順勢傳給約基利斯，後者燙射入球，瑞典再次將領先優勢擴大至兩球。86分鐘，史雲貝治剛剛披褂上陣第一次觸球便燙射破門，這粒入球幾經波折，先是裁判認定越位在先，經VAR核查，最終判定前點球員伊沙克觸碰到皮球，因此按這一瞬間重新劃線，史雲貝治並無越位，入球有效。第95分鐘，艾耶利遠射破門梅開二度，最終瑞典5：1大勝突尼西亞，由於早前日本2：2打和荷蘭，瑞典得3分目前排在F組第1位。